Johnson & Johnson zet achtervolging in op Argenx met overname

Johnson & Johnson neemt het Amerikaanse biotechbedrijf Momenta over. Daarmee loopt de farmareus mee in de wedloop naar succesvolle behandelingen voor een zeldzame spierziekte.

Het Amerikaanse farmabedrijf Johnson & Johnson (J&J) kondigt de overname van Momenta aan, een biotechbedrijf dat zich toelegt op het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor auto-immuunziekten. J&J betaalt 6,5 miljard dollar of 52,5 dollar cash per aandeel, een premie van 70 procent op de slotkoers van gisteren. De overname - de grootste farmadeal van het jaar - wordt in de tweede helft van 2020 afgerond.

6,5 miljard dollar overname Johnson & Johnson tekent voor de grootste farmadeal van het jaar.

Door de deal met Momenta haalt J&J een belangrijke troef binnen: nipocalimab. Dat is een beloftevolle experimentele therapie die Momenta ontwikkelde voor de behandeling van myasthenia gravis, een zeldzame spierziekte. Die verstoort de manier waarop zenuwen met spieren communiceren en leidt tot spierverzwakking en vermoeidheid. De ziekte treft bijna 200.000 patiƫnten in de Verenigde Staten, de Europese Unie en Japan.

Wedloop

Op de farmamarkt is een wedloop aan de gang naar een succesvolle behandeling voor de ziekte, waar het Gentse biotechbedrijf Argenx wereldwijd het verste in staat. De resultaten van het kandidaat-medicijn van Argenx van de derde en laatste fase in het klinisch onderzoek worden in het najaar verwacht. Met Momenta, dat fase 3 van het klinisch onderzoek ingaat, probeert J&J nu bij te benen. In oktober deed de Belgische sectorgenoot UCB een vergelijkbare zet met de overname van het Amerikaanse Ra Pharma.