Jos Sluys en Ivo Marechal steken geld in medische technologie

Digitale gezondheidszorg

Het Heran-fonds legt zich toe op Medtech en Digital Health, technologie om de gezondheidszorg te digitaliseren. ‘De Covid-19-crisis heeft de noodzaak aan revolutionaire oplossingen in dit segment in een stroomversnelling gebracht’, klinkt het.

Het fonds investeerde onlangs in Amaron, dat technologie ontwikkelt voor datakoppeling en procesoptimalisatie in de zorgsector. ‘Daar liggen nog ontzettend veel groeikansen. Niet alleen in België, waar we zowel vele ziekenhuizen als private labs tot onze klanten rekenen, maar ook in het buitenland’, klinkt het bij Amaron, dat 2 miljoen euro ophaalde.