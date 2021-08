Julie Van Ongevalle (Sanofi): ‘Finaal keren mensen altijd terug naar kwaliteit’

Julie Van Ongevalle nam vorig jaar afscheid van de beautysector en van New York. Vandaag woont ze in Parijs en leidt ze de afdeling consumer healthcare van de Franse farmareus Sanofi. ‘Ik geloof nog altijd in authenticiteit.’

Het is een zwoele zomeravond, er hangt onweer in de lucht. We zitten met Julie Van Ongevalle (46) op het dakterras van de hoofdzetel van de Franse farmagigant Sanofi, uitkijkend over de daken van Parijs, en de Eiffeltoren.

De Belgische is weinig bekend in eigen land. Nochtans draait ze al jaren mee aan de top. Bij de Amerikaanse cosmeticareus Estée Lauder zette ze onder meer haar schouders onder de parfumvrije beautyproducten van Clinique, de hippe make-up van M.A.C en de ecologische huidverzorging van Origins.

Vorig jaar ruilde ze de schoonheidsindustrie, na 16 jaar, voor de farmawereld. Ze verhuisde van New York naar Parijs om bij Sanofi topvrouw te worden van de afdeling consumer healthcare, met 4,4 miljard euro omzet en zo’n 10.000 medewerkers een van de vier pijlers van het beursgenoteerde concern. Ze werd er geïntroduceerd als ‘een outsider met een diepgaande kennis van consumenten en hun digitale wereld’, klaar om ‘een nieuwe generatie millennial- en Gen Z-consumenten aan te spreken’.

Van Ongevalle, blauwe plisséjurk en zwartgelakte sandalen, liet zich nooit eerder interviewen. ‘Niet dat ik bang ben of zo, maar ik weet niet waarom het zo interessant is mij te interviewen.’ Om er ontwapenend aan toe te voegen: ‘Ik hou er niet van. Ik ben eerlijk, hè.’ En tegen de fotograaf, die een close-up maakt: ‘Je gaat toch geen billboard van mij maken, hè? Ik ben helemaal geen model.’

Ze is wel ‘what you see is what you get’ en ‘honderd procent Vlaams en Belgisch’. Ze staat erop het gesprek in het Nederlands te voeren, hoewel ze het al een hele tijd niet meer spreekt.

Van Ongevalle voelt zich in de eerste plaats een moeder van vier, zegt ze. ‘Mijn oudste twee kinderen zijn stiefdochters: ze zijn nu 21 en 23 jaar. En dan heb ik nog een dochter van negen en een zoontje van tien. Mijn familie is altijd nummer een gebleven, hoewel ik heel hard werk.’ Het betekent niet dat werk en privé in evenwicht zijn. ‘Ik heb lang geprobeerd die balans te vinden, om tot de conclusie te komen dat die er niet is. Hebben mijn kinderen een probleem als ik op het werk ben, dan zal ik altijd meteen de telefoon opnemen. Net zoals ik thuis beschikbaar ben als er een urgentie is op het werk.’

Haar kinderen hebben lang en vaak geprobeerd haar een schuldgevoel aan te praten, zegt ze. ‘Daar zijn ze goed in. (lacht) En ze spelen dat natuurlijk uit. Maar met de jaren leer je daarmee om te gaan. Ik voel me niet schuldig, ik doe gewoon mijn best om een goede moeder te zijn. Ik ben nu eenmaal iemand die graag werkt.’

Waarin vindt u de grootste uitdaging?

Julie Van Ongevalle: ‘Estée Lauder was een echte merkenbouwer. Dat heb ik er jaren gedaan. Maar we hadden er maar dertig merken in portefeuille. De Sanofi-divisie consumer healthcare telt meer dan 250 merken, al zijn de meeste geen globale merken zoals bij Estée Lauder, maar eerder lokaal of regionaal. Doliprane is bijvoorbeeld een bekende pijnstiller in Frankrijk, met een brand awareness van de orde van Coca-Cola. Maar internationaal is het geen naam als een klok. Hetzelfde geldt voor IcyHot, waarmee we in de Verenigde Staten het nummer een zijn in pleisters en crèmes tegen spierpijn.’

‘Het is mijn taak de divisie zo flexibel en wendbaar mogelijk te maken. (knipt met haar vingers) We moeten quicker zijn in de manier waarop we werken. Dat kan je niet door 250 borden tegelijk in de lucht te houden. We zullen 60 procent van onze portefeuille verkopen, en dan blijven er nog veel merken over.’

Dat klinkt vrij revolutionair.

Van Ongevalle: ‘Het is 60 procent in volume. Niet in waarde, hè. Maar, inderdaad, er schuilt veel werk in, en het is killing your darlings. Mijn doel is de klus eind 2022 af te ronden.’

U moet Sanofi meer klantengevoel bijbrengen?

Van Ongevalle: ‘Er is bij Sanofi duidelijk een shift in mindset nodig richting de consument. Als je hoofdpijn hebt of ’s nachts niet kan slapen, wat doe je dan? Je grijpt je smartphone en begint te zoeken naar informatie. En hoe duidelijker die informatie, hoe beter voor de consument. Sanofi moet niet alleen de beste geneesmiddelen hebben, het moet die ook zo goed mogelijk proberen uit te leggen aan de mensen, zodat ze beter voor zichzelf kunnen zorgen.’

Pakt u dan niet beter eerst de bijsluiters aan?

Van Ongevalle: (lacht) ‘I love the topic. Ja, die bijsluiters waarvoor je een vergrootglas nodig hebt om ze te kunnen lezen. Helemaal niet consumentvriendelijk, daar ben ik het mee eens. Het probleem is de regulering in de sector, en daar leer ik nog altijd bij. Voor de producten waar het kan, wil ik de bijsluiters vervangen door een QR- code of iets dergelijks. Dan heb je de informatie meteen bij de hand op je smartphone.’

Het finale doel is toch meer geneesmiddelen verkopen?

Van Ongevalle: ‘Als je geen allergie of hooikoorts hebt, zal ik je nooit stimuleren Allegra bij ons te kopen. En als je geen buikpijn hebt, zie ik niet in waarom je Buscopan of Dulcolax zou nemen. Dat is toch iets anders dan een watermerk in de markt zetten en de klant overstelpen met grote volumes, zoals bij consumptieproducten vaak het geval is. Nee, het is zeker niet mijn bedoeling iemand 17 tinten blauwe eye shadows te verkopen.’ (lacht)

Donkere wolken pakken zich samen boven het dakterras en er steekt een stevige bries op, maar de plensbui blijft gelukkig uit. We halen de fles champagne die we voor het gesprek hebben meegebracht. De kurk vliegt van het dak. ‘Nu zult u mij dronken maken en vervelende vragen stellen’, lacht de Sanofi-topvrouw.

Wat maakte werken voor Estée Lauder zo bijzonder?

Van Ongevalle: ‘Ik weet nog goed hoe Leonard, Estée’s oudste zoon, in 2004 naar België kwam om de Belgische activiteiten te bezoeken. Ik werkte nog geen maand in het bedrijf. In een meeting met hem gaf ik een korte presentatie. Na afloop zei hij: ‘Dank u, Julie. Wat denk je ervan als we het zus en zo zouden aanpakken?’ Hij zei dus niet: ‘Ik ben hier de baas en ik ga het eens uitleggen’. Ik heb dat enorm gewaardeerd en er veel van geleerd. Het was een andere manier van werken, en dat vond ik fantastisch.’

‘Ook met kleindochter Jane kon ik het goed vinden. Ze is een fantastische vrouw, ongeveer mijn leeftijd, een jaar of twee ouder. Jane leidde Origins, toen ik nog bij het cosmeticamerk M.A.C aan de slag was. Dat natuurlijke en ecologische cosmeticamerk was gecreëerd door William Lauder, de zoon van Leonard, en veel kleiner dan M.A.C. Daarom vroegen veel mensen zich af waarom ik er later naar overstapte. Met zijn ecologische en duurzame achtergrond sloeg Origins goed aan in de jaren negentig, vooral in de VS, en het was heel moeilijk de waarde ervan te vertalen naar andere delen van de wereld. We zochten in die jaren ook aansluiting bij de millennials, de generatie geboren tussen 1980 en 2000, door de digitale uitstraling van het merk te moderniseren. Origins heeft a certain wit. Nee, ik noem het geen humor, eerder iets dat met slimmigheid te maken heeft. Good luck om dat te vertalen.’

U hebt 16 jaar bij Estée Lauder gewerkt. Is merkentrouw in al die jaren niet veel labieler geworden?

Van Ongevalle: ‘De consument is inderdaad minder loyaal dan vroeger. Wellicht is mijn generatie de laatste geweest die niemand heeft beïnvloed. Toen ik jong was, werd ik beïnvloed door mijn ouders. En toen ik ouder werd, hebben mijn kinderen mij gestuurd in consumptiepatronen. (lacht) Er is zo veel keuze dat het moeilijk is bij één merk te blijven, en ook heel verleidelijk om te veranderen. Maar finaal keren mensen altijd terug naar kwaliteit. Dat zal altijd doorslaggevend zijn, zowel bij Estée Lauder als bij Sanofi.’

We moeten u tegenspreken. Zag u hoe Ronaldo op het EK voetbal een colaflesje opzijschoof en er water voor in de plaats zette? De beurskoers van Coca-Cola donderde naar beneden.

Van Ongevalle: ‘Ja, dat is een mooi voorbeeld. Ik zeg niet dat er geen uitzonderingen zijn. Heeft Coca-Cola een klap gekregen? Zeker. Maar gaat Coca-Cola verdwijnen? Dat denk ik niet. Het blijft een sterk en stabiel merk. Natuurlijk zijn er ups-and-downs, maar ik ben niet bang dat het merk zal verdwijnen. Het is al jaren bekend dat Coca-Cola niet het gezondste drankje ter wereld is en toch blijft het een belangrijk merk.’

Zijn jonge consumenten niet veel kritischer geworden?

Van Ongevalle: ‘Mijn jongste zal haar bord leegeten, niet omdat ik het zeg, maar omdat ze niets wil weggooien. Ze zal op straat zelfs een papiertje oprapen. Ik heb op haar vraag veel minder plastic verpakkingen in huis. Dat is de jongere generatie en zij beïnvloedt mij, omdat ik weet dat het beter is en ik wil mijn steentje bijdragen. Dit is een generatie voor wie waarden bijna belangrijker zijn dan geld. Ze vragen wat een bedrijf kan doen voor de samenleving. Dat neem ik mee als we over merkprofilering praten. Ze zijn beter geïnformeerd dan ikzelf op hun leeftijd. Het is in hun generatie dat influencers zijn ontstaan. Zij zijn de toekomst van onze merken.’

Zegt u dan ook: we moeten die influencers bereiken om jongeren aan onze kant te krijgen?

Van Ongevalle: ‘Ja, maar niet als dat erop neerkomt dat we ze geld geven om jongeren te overtuigen. Als je in een categorie actief bent als die van ons, ga je niet iemand betalen om te zeggen hoe uitstekend je geneesmiddel is. By the way, dat mag ook niet. Ik geloof nog altijd in authenticiteit.’