KKR pompt 50 miljoen euro in Waals biotechbedrijf

Het Waalse Univercells, met de Bill & Melinda Gates Foundation als grote sponsor, wil met de steun van de investeringsmaatschappij KKR een cruciale plaats innemen in het boomende domein van gentherapie.

Univercells ontwikkelde sinds de opstart in 2013 een technologie om biologische geneesmiddelen veel goedkoper te produceren dan in traditionele fabrieken. Het richtte zich oorspronkelijk op de productie van vaccins, en het onderzoek van oprichters Hugues Bultot en ingenieur José Castillo – een ex-werknemer van GSK – resulteerde in een minifabriekje, Nevoline gedoopt.

De hele installatie past in een container, terwijl klassieke vaccinfabrieken een heel voetbalveld bestrijken. De investeringskosten bedragen enkele tientallen miljoenen euro's in plaats van honderden. En de uiteindelijke kostprijs van een vaccin is een tiende van wat gangbaar is.

Dat trok de aandacht van de Bill & Melinda Gates Foundation, die in verschillende schijven 30 miljoen euro ter beschikking stelde om zo’n fabriek op punt te zetten voor een poliovaccin. Ook rodehond, hondsdolheid en mazelen zitten in de pijplijn.

Kreupele virussen

Maar de technologie is breder inzetbaar dan voor vaccins. Dat heeft ook KKR begrepen. De Amerikaanse investeringsreus - de pionier van de private equity - stopt 50 miljoen euro in Univercells. KKR ziet voor Nevoline een grote rol weggelegd in gentherapie.

Bij gentherapie wordt een gen in lichaamscellen ingebracht om een defect of ontbrekend gen te vervangen. Dat gen komt daar evenwel niet zomaar terecht. Daar zijn 'virale vectoren' voor nodig. Dat zijn virussen die kreupel gemaakt zijn, maar nog dienst kunnen doen om lichaamscellen binnen te dringen en er een pakketje – een specifiek, menselijk gen – af te leveren.

Mits enige verfijning van de technologie is Nevoline in staat die transportvirussen aan te maken. Nevoline, met een zelf ontwikkelde bioreactor scale-X als kern, bestaat uit drie blokken. In het eerste wordt een virus (van een vaccin bijvoorbeeld) opgekweekt, in het tweede gezuiverd en in het derde geïnactiveerd zodat het niet langer gevaarlijk is.

Baby Pia

Gentherapie is nog een vrij jong, maar snel groeiend domein in de geneeskunde. Het biedt het potentieel om ziektes bij de wortels aan te pakken en patiënten echt te genezen. Denk aan Luxturna (tegen een erfelijke vorm van blindheid) en het peperdure Zolgensma van Novartis, dat de voorbije maanden in de schijnwerpers stond met baby Pia. Intussen worden tientallen onderzoekspistes bewandeld, voor onder meer hemofilie en de ziekte van Duchenne, een spierziekte.

Voor de oprichters van Univercells is gentherapie geen onbekend terrein. Met hun eerste gezamenlijke start-up Artelis – in 2010 verkocht voor 10 miljoen euro - ontwikkelden ze een bioreactor die nu de basis vormt voor de productie van ... Zolgensma. Univercells heeft samenwerkingen lopen met een 70-tal bedrijven, waarvan de helft zijn technologie uitproberen voor klinische testen met gentherapie.

Nieuwe vennootschap