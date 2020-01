KU Leuven-vorsers doen baanbrekende parkinsonontdekking

De baanbrekende publicatie over de ziekte van Parkinson van de KU Leuven-onderzoekers is gepubliceerd in het topblad Nature.

In het toptijdschrift Nature ontrafelen Peter Vangheluwe en zijn team hoe een defect gen bij de ziekte van Parkinson zenuwcellen kan doen afsterven. 'We openen hiermee een volledig nieuwe onderzoeks- en therapiepiste.'

Wereldwijd lijden meer dan 6 miljoen mensen aan de ziekte van Parkinson, een van de meest voorkomende neurodegeneratieve ziektes. Wetenschappers ontdekten eerder al een twintigtal genetische defecten die aan de basis van de ziekte liggen.

Maar van diverse genen, waaronder het ATP13A2-gen, was tot dusver niet geweten welke functie ze vervullen. Het KU Leuven-team rond moleculair celbioloog Peter Vangheluwe heeft de rol van het ATP13A2-gen ontrafeld.

'We ontdekten dat het ATP13A2-gen cruciaal is voor de opname en het transport van polyamines in de cel', zegt hoofdauteur Vangheluwe. 'Polyamines zijn belangrijke moleculen die de lichaamscellen beschermen. Hoe ze de cellen binnen raken, was niet geweten. Voor planten en schimmels was dat wél al gekend, maar niet voor dierlijke cellen.'

De weg naar een therapie is nog lang, maar onze ontdekking zet een belangrijke stap. Peter Vangheluwe Moleculair celbioloog (KU Leuven)

Celdood

De KU Leuven-studie toont aan dat een fout in dat transportsysteem aan de basis kan liggen van de ziekte van Parkinson. 'De opname van polyamines in de cellen verloopt via de lysosomen. En ATP13A2 verplaatst polyamines uit de lysosomen naar de cellen. Dat transport is essentieel voor de normale werking van de lysosomen als afbraak- en recyclagecentra.'

'Maar bij een mutatie van het ATP13A2-gen valt dat transport stil, waardoor de polyamines zich opstapelen in de lysosomen. Daardoor zwellen en barsten de lysosomen, waardoor de cel afsterft. Als dat gebeurt in de zenuwcellen die de beweging controleren, leidt die celdood tot de ziekte van Parkinson.'

Puzzelstuk

De verdienste van Vangheluwe en zijn team is dat ze een volledig nieuw licht werpen op het ontstaan van de ziekte van Parkinson, al is de puzzel nog niet helemaal gelegd. Vangheluwe: 'We moeten nu onderzoeken hoe het polyaminetransport zich verhoudt tot andere, gekende mechanismen die aan de basis liggen van de ziekte. Zoals eiwitophopingen in de hersenen en een verstoring van de mitochondrieën, de energiefabriekjes van de cel.'

Cruciaal is ook dat de ontdekking de ziekte van Parkinson overstijgt. 'Ook in andere ouderdomsziektes, zoals kanker, hart- en vaatziekten en andere neurologische aandoeningen is het transport van polyamines verstoord', zegt Vangheluwe.

Nu ze de functie van ATP13A2 hebben opgehelderd, kunnen Vangheluwe en co. speuren naar stoffen om de werking te beïnvloeden. 'Ons labo werkt daarvoor samen met de KU Leuven-spin-off Centre for Drug Design and Discovery en krijgt in een eerste fase ongeveer een half miljoen euro van de Amerikaanse Michael J. Fox Foundation.' Die werd opgericht door de Amerikaanse acteur die op jonge leeftijd parkinson kreeg. Hij is een belangrijke internationale financier van parkinsononderzoek.

Farma