Kandidaat-vaccin GSK en Medicago klaar voor grootschalig testen

Rusland claimde in augustus de overwinning in de vaccinrace met zijn Spoetnik V. Een deal met Hongarije betekent een eerste stap naar de Europese markt voor het vaccin, dat door wetenschappers in twijfel wordt getrokken. Resultaten van grootschalige testen zijn er nog niet, en de beschikbare wetenschappelijke informatie over het vaccin is beperkt.