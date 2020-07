Kandidaat-vaccin J&J beschermde apen na één dosis

Het kandidaat-Covid-19-vaccin dat de Amerikaanse farmareus J&J in ons land op mensen test, beschermde apen al met één dosis. Dat leert een studie in het gezaghebbende wetenschapsblad Nature.

Het kandidaat-coronavaccin dat de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson (J&J) sinds deze maand in ons land en in de VS in fase 1/2a-studies op gezonde vrijwilligers test, beschermde apen al met één dosis. Zo leert een studie over preklinische data die pas is gepubliceerd in het wetenschappelijke topblad Nature.

Na blootstelling aan het coronavirus bleken alle zes de apen die het J&J-vaccin toegediend kregen beschermd tegen de longziekte Covid-19. Vijf van de zes bleken ook beschermd tegen de infectie toen de aanwezigheid van het coronavirus werd gecontroleerd met een uitstrijkje in de neus.

In de apenstudie werden zeven potentiële vaccintypes getest op 32 dieren. De resultaten werden vergeleken met die van 20 dieren in een controlegroep, die een placebo kregen. Zes weken later werden alle dieren blootgesteld aan het coronavirus.

Alle dieren in de controlegroep vertoonden een grote hoeveelheid virus in hun neus en longen. Bij het best presterende vaccin, dat J&J nu dus op mensen test, had geen enkel dier het virus in de longen en maar één een kleine hoeveelheid in de neus.

'Opgetogen over data'

‘We zijn opgetogen over deze data’, reageert Paul Stoffels, de Belgische chief scientific officer van J&J in een communiqué. 'Ze tonen ons dat ons kandidaat-vaccin een sterke antilichaamrespons opwekte en bescherming bood met een enkele dosis. Die bevindingen geven ons vertrouwen terwijl we voortgaan met de ontwikkeling van ons vaccin en de productie opschroeven.’

Massale vaccinatieprogramma's vormen een enorme logistieke uitdaging. Het zou dan ook een groot voordeel zijn mocht een vaccin slechts via één inspuiting toegediend kunnen worden.

Het kandidaat-vaccin van J&J gebruikt een adeno- of verkoudheidsvirus, dat als vector eiwitten van het coronavirus in menselijke cellen binnensmokkelt en zo een immuunreactie wil uitlokken.

Enorme tijdsbesparing

In een pandemie als de huidige zou een vaccin dat maar via één inspuiting toegediend moet worden een groot voordeel bieden, gelet op de enorme logistieke uitdaging om massale vaccinatieprogramma’s wereldwijd uit te rollen.

J&J zal alvast regimes van één en twee vaccindosissen evalueren in parallelle studies. Een gecombineerde fase1/2-studie begon deze week in de VS en eerder deze maand in ons land. Afhankelijk van die resultaten zal een grootschalige fase 3-studie de werking van het vaccin nagaan. Die staat gepland voor de tweede helft van september.

Er zijn ook plannen voor een fase-2-studie in Nederland, Spanje en Duitsland en een fase-1-studie in Japan, aldus nog J&J.

Nu al productie

Om sneller te gaan dan normaal is J&J ook al een tijdje parallel gestart met de productie van zijn experimenteel vaccin. De Amerikaanse farmareus mikt erop in de loop van volgend jaar meer dan 1 miljard dosissen te produceren, als het vaccin veilig en doeltreffend blijkt. Hij onderhandelt naar eigen zeggen met strategische partners om de toegang wereldwijd te verzekeren.

Ratrace