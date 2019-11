Kankermedicijn raakt op in Belgische ziekenhuizen

Door een stockbreuk zitten verschillende ziekenhuizen door hun voorraad Paclitaxel, een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij chemokuren van vooral borstkankerpatiënten.

Het gaat om een geneesmiddel dat de celdeling remt en bij bepaalde kankers wordt gebruikt om de groei van de kankercellen te verhinderen.

VTM NIEUWS meldde dinsdag dat verschillende ziekenhuizen door hun voorraad paclitaxel zitten. In het buitenland is het medicijn volgens VTM NIEUWS wél te verkrijgen, maar daar is het tot 6 keer duurder.

'We hebben hier nog net voldoende Paclitaxel in voorraad om woensdag zes patiënten te behandelen. Maar dan is het middel op. De patiënten die volgende week aan de beurt hadden moeten komen, zullen we maandag inlichten', zegt Dr. Philip Vroman van de Borstkliniek van AZ West in Veurne.

Volgens de Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (VZA) kampen verschillende ziekenhuizen met het acute tekort. 'Het is vijf na twaalf', zegt Thomas De Rijdt van de VZA. Ziekenhuizen zitten met de handen in het haar. Voor een groot deel van de patiënten is het immers geen optie om terug te grijpen naar een alternatief medicijn.

Invoeren uit het buitenland

De betrokken firma's, Fresenius Kabi, Accord Healthcare, Hospira, Teva, Mylan en Aurobindo, brachten het FAGG op de hoogte van de dreigende stockbreuk.

Het geneesmiddelenagentschap contacteerde de Europese collega's en weet dat paclitaxel nog beschikbaar is in een aantal Europese landen.

'Ziekenhuisapothekers die geen voorraad meer hebben, kunnen het geneesmiddel invoeren uit het buitenland op basis van een individueel medisch voorschrift en een artsenverklaring. Het nadeel is wel dat de patiënt niet kan rekenen op de prijs en terugbetaling van het geneesmiddel zoals die zijn bepaald voor de geneesmiddelen die zijn bestemd voor de Belgische markt', luidt het dinsdagavond in een mededeling van het FAGG.

Gepaste oplossing

De FAGG-experten zien een derogatie als de best mogelijke oplossing. Een derogatie is een aanvraag door de vergunninghouders aan de Commissie voor Advies van het FAGG om tijdelijk een aantal loten uit een derde land in te voeren.

Op 18 november 2019 is er door Hospira al een aanvraag tot derogatie ingediend en naar de leden van de Commissie voor Advies verstuurd. 'Bij een positief advies (binnen de vijf werkdagen) zouden de ingevoerde verpakkingen beschikbaar zijn voor de Belgische patiënten tegen midden december 2019 (een maand na goedkeuring van de derogatie)', aldus nog het FAGG.