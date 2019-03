Kankerpatiënten kunnen zich makkelijker verzekeren

Wie kanker heeft gehad, kan weer een schuldsaldoverzekering afsluiten. De Kamercommissie keurde dinsdag het wetsvoorstel over het recht op vergeten voor schuldsaldoverzekeringen goed.

‘Mensen die als kind leukemie hebben gehad, konden geen schuldsaldoverzekering krijgen, terwijl die belangrijk is om een woonkrediet af te sluiten. Met het recht op vergeten van tien jaar kunnen die patiënten eindelijk een polis krijgen’, zegt de directeur van het Vlaams Patiëntenplatform Ilse Weeghmans.

Behalve kankerpatiënten krijgen ook patiënten met hepatitis C, hiv en mucoviscidose dankzij het recht op vergeten onder bepaalde voorwaarden uitzicht op een normale premie voor een schuldsaldoverzekering.

Het Vlaams Patiëntenplatform hoopt dat het recht op vergeten nog wordt uitgebreid naar andere verzekeringen. ‘Dit is een eerste stap. In Frankrijk bestaat dit al langer en bij mijn weten is daar nog geen enkele verzekeraar door failliet gegaan’, zegt Weeghmans.