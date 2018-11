Kapitaalronde Curetis flopt

Na aftrek van de kosten houdt de specialist in moleculaire diagnostica zo'n 7,3 miljoen euro over voor de verdere uitrol van zijn Unyvero-zaklabo’s, voor de diagnose van infectieziekten. 'We zullen onze prioriteiten en de toekenning van onze financiële middelen moeten herbekijken', liet CEO Oliver Schacht verstaan. 'We zullen onze aandeelhouders op gezette tijden informeren over die prioriteiten en eventuele veranderingen.'