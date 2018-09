Kapitaalverhoging Galapagos klokt af op 300 miljoen euro

De Belgisch-Nederlandse biotechgroep haalde vorige week voor de tweede keer in anderhalf jaar tijd enkele honderden miljoenen euro's op. Galapagos haalde in luttele uren 300 miljoen dollar (ongeveer 260 miljoen euro) binnen via de uitgifte van 2,575 miljoen nieuwe aandelen in de vorm van American Depositary Shares (ADS). Dat gebeurde tegen een prijs van 116,50 dollar (omgerekend 100,10 euro).