Kartelwaakhond viseert met invallen ook ziekenhuizen

Dinsdag raakte bekend dat het auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) deze week huiszoekingen uitvoert in de farmasector in ons land. Die draaien rond zogenaamde biosimilaire geneesmiddelen, biologische geneesmiddelen die haast identiek zijn aan de originele maar wel een stuk goedkoper zijn.

Ze kunnen de ziekteverzekering dan ook veel geld besparen, maar toch komen ze in Belgiƫ moeilijk van de grond. Dat is ook de producenten van de biosimilars een doorn in het oog. Meerdere fabrikanten dienden daarom een klacht in bij de BMA.