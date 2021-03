Kas Oxurion is bijna leeg

Oxurion voert onderzoek naar medicijnen om oogaandoeningen te behandelen. Het bedrijf zet voornamelijk in op twee mogelijke therapieën voor de behandeling van de oogziekte DME (diabetisch maculair oedeem). Die zitten beide in klinische fase 2.

Om die producten verder te ontwikkelen, is geld nodig. En dat is er steeds minder bij Oxurion, blijkt uit de jaarcijfers. De biotechspeler, die vorig jaar 22,1 miljoen euro uitgaf aan onderzoek en ontwikkeling, heeft nog 24,8 miljoen euro in kas. Daarmee denkt het biotechbedrijf, als het op de kosten let, genoeg cash te hebben om tot het einde van het derde kwartaal zijn werking te financieren - een bijzonder korte horizon in de biotechwereld.