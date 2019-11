Kerstbonus van 1 miljoen euro voor Marc Coucke

De verkoop van Omega Pharma-producten onder de Amerikaanse moeder Perrigo liep vorig kwartaal goed.

Ondernemer en investeerder Marc Coucke kan op een kerstpresentje rekenen van de Amerikaanse farmagroep Perrigo , die zijn bedrijf Omega Pharma in 2014 overnam. Perrigo meldde namelijk de uitkering van een kwartaaldividend van 0,21 dollar per aandeel, betaalbaar op 17 december.

Voor de bijna 5,4 miljoen Perrigo-aandelen die Coucke in zijn bezit heeft, is dat goed voor een uitbetaling van ruim 1,1 miljoen dollar of iets meer dan 1 miljoen euro. Ander goed nieuws voor Coucke is dat de koers van Perrigo het de jongste tijd wat beter doet. Daardoor is zijn aandelenpakket nu bijna 300 miljoen dollar waard. Het aandeel staat met ruim 50 dollar een eind boven het dieptepunt van het jaar, maar is nog altijd ver verwijderd van de piek van bijna 200 dollar in 2015.

Hogere winstprognose

Perrigo maakte ook betere derdekwartaalresultaten bekend. De omzet ging 5,1 procent hoger naar 1,2 miljard dollar en het verlies van een jaar eerder werd omgezet in een overschot van 92,2 miljoen dollar. Perrigo trekt meteen de winstprognose voor het jaar lichtjes op: de aangepaste winst per aandeel zal nu naar verwachting uitkomen op 3,85 tot 4,05 dollar per aandeel, tegen 3,75 tot 4,05 dollar per aandeel ervoor.

De farmagroep is vooral actief in voorschriftvrije geneesmiddelen en beperkt in voorschriftplichtige medicatie. De focus ligt op uitbreiding in het kernmetier. Getuige daarvan is de eerder dit jaar afgeronde overname van het eveneens Amerikaanse Ranir.

Omega Pharma

Een deel van Ranir wordt ondergebracht in de divisie Consumer Self-Care International (CSCI). Daaronder valt ook Omega Pharma, waardoor het wat moeilijker wordt om de prestaties van de Belgische onderneming op te volgen.

CSCI zette vorig kwartaal een omzet neer van 348 miljoen dollar. Zonder ongunstige wisselkoerseffecten is dat een stijging van 10,1 procent, waarvan zonder Ranir nog 3,3 procent overblijft. De groei is onder meer toe te schrijven aan de sterke verkoop van het vermageringsmiddel XLS Forte 5 en de Phytosun-producten, beide uit het gamma van Omega Pharma.