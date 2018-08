Kiadis Pharma krijgt extra kredietlijn van 20 miljoen euro

Kiadis krijgt van Kreos in eerste instantie een kredietlijn van 5 miljoen euro en kan onder bepaalde voorwaarden dit en volgend jaar nog eens over 15 miljoen euro beschikken. Daarvoor moet Kiadis wel stevig in de buidel tasten: het betaalt een jaarlijkse rente van 9 procent aan Kreos, dat aan het eind nog eens een premie van 5 procent krijgt over het totale bedrag dat Kiadis uiteindelijk leende. De looptijd van de lening is vier jaar en Kiadis zal in eerste instantie alleen maar rente-aflossingen doen.