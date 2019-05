Kiadis haalt 28 miljoen op met private plaatsing

De nieuwe aandelen werden verkocht aan 7,50 euro per aandeel. Dat is een korting van 21 procent tegenover de laatste slotkoers (9,50 euro). De uitgifte van bijna 3,7 miljoen nieuwe aandelen stemt overeen met 15 procent van het aandelenkapitaal vóór de transactie. De nieuwe aandelen zullen vanaf 4 juni noteren op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel. Voortaan zijn er 28,05 miljoen aandelen Kiadis in omloop.