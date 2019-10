Kiadis keldert na misser leukemiemiddel

Biotechaandeel Kiadis halveert op de Brusselse beurs. Het biotechbedrijf moet zijn plannen om zijn belangrijkste middel naar de markt te brengen voorlopig opbrengen.

Het Nederlandse celtherapiebedrijf, dat ook op de Brusselse beurs noteert hoopte na klinische fase 2-tests al een voorlopige goedkeuring te krijgen voor zijn belangrijkste product. ATIR101 moet de stamceltransplantatie bij patiënten met bloedkanker vergemakkelijken. Kiadis heeft nu voldoende feedback gekregen om te besluiten dat er geen fiat van het EMA komt.

Beleggers jagen het aandeel uit hun portefeuilles. Kiadis keldert.

'Een grote teleurstelling, niet in het minst voor patiënten die geholpen kunnen worden met ATIR101', reageert CEO Arthur Lahr. 'De feedback van het EMA stelt dat de controledata nog onvoldoende zijn voor markttoelating en dat er verder onderzoek nodig is.'

Verkopen

'Bijkomende testen voor het middel zullen veel geld en tijd vragen en het bedrijf zit al niet royaal bij kas', reageert analist Lenny Van Steenhuyse van KBC Securities. Het beurshuis verwacht dat het middel twee jaar vertraging zal oplopen en ten vroegste in 2023 in Europa op de markt kan.

KBC Securities verlaagt het advies voor Kiadis van houden naar verkopen. Het halveert ruwweg het koersdoel van 6,5 euro naar 3,5 euro.

Cashdrain

In september kreeg het aandeel al een dreun, toen bleek dat Kiadis in het eerste halfjaar 26 miljoen euro had verbrand. Dat was meer dan verwacht wegens hogere operationele kosten, meer personeel en oplopende klinische uitgaven. In het eerste semester had Kiadis nog via een private plaatsing 27,6 miljoen euro opgehaald maar dat geld is zo goed als opgesoupeerd. Eind juni had Kiadis 62,7 miljoen euro in de kassa. KBC Securities denkt dat Kiadis daarmee nog 1 jaar verder kan.

De beurswaarde van Kiadis zakt tot zowat 60 miljoen euro, wat betekent dat beleggers de activiteiten, onderzoek en de pijplijn van Kiadis op min of meer nul euro waarderen.

'We denken niet dat deze tegenslag raakt aan het langetermijnpotentieel van ATIR en ook niet aan onze cashbehoefte op de korte termijn', relativeert CFO Scott Holmes. 'We werken aan fase3-tests en zullen op basis daarvan opnieuw een aanvraag indienen zowel in Europa als in de Verenigde Staten.'

ATIR101

Bij de behandeling van bloedkanker of leukemie worden eerst de slechte cellen vernietigd via bestraling of chemotherapie. Daarna moet het bloedsysteem worden hersteld om reserende kankercellen te verwijderen. Dat kan via een stamceltransplantatie. Maar als daarbij materiaal van een donor wordt gebruikt, kunnen er ontstekingsreacties ontstaan. Om die te vermijden, ontwikkelde Kiadis een T-celtechniek waarbij niet-overeenstemmend donormateriaal neutraal wordt gemaakt.