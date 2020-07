Kiadis sluit grote deal met Sanofi

Kiadis' onderzoeksprogramma komt onder sterke vleugels terecht. De Franse reus Sanofi - in België bekend als overnemer van Ablynx - neemt een exclusieve licensie op de pijplijn van Kiadis rond zogenaamde 'natural killer'-cellen om tumoren te bestrijden. Met natural killers worden lichaamseigen cellen ingezet om kankers en infectieziekten te bestrijden.

Kiadis krijgt een voorafbetaling van 17,5 miljoen euro en kan tot 858 miljoen euro opstrijken in de vorm van mijlpaalbetalingen. Dit laatste bedrag uiteraard in de veronderstelling dat het klinisch onderzoek een perfect parcours aflegt. Daarnaast spreekt het persbericht van royalties op de potentiële latere verkopen met 'een dubbelcijferig' percentage, waardoor de deal voor het kleine Kiadis - de huidige beurswaarde beloopt slechts 56 miljoen euro - groot is.