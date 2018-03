Kiadis tankt 23 miljoen bij met kapitaalverhoging

Kiadis Pharma ligt in de bovenste schuif bij investeerders met zijn onderzoek naar de experimentele therapie ATIR101 . Die zorgt ervoor dat beenmergtransplantaties bij patiënten met bloedkanker veiliger en efficiënter kunnen verlopen. Kiadis hoopt dat goede resultaten al dit jaar kunnen leiden tot een goedkeuring om het middel in Europa op de markt te brengen.

Het is de derde kapitaalverhoging op minder dan een jaar tijd. In november vorig jaar werd 18 miljoen euro opgehaald aan 8 euro per stuk. Enkele maanden voordien was er een operatie van 5 miljoen euro aan 6,7 euro per stuk. Die operatie verliep moeizaam, omdat er toen nog meer onzekerheid was rond ATIR101. Nu de wolken zijn opgeklaard, gaat het Kiadis voor de wind.