Klein probleem, grote koersval voor Acacia

Acacia krijgt kritiek van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond over de leverancier van een ingrediënt voor zijn middel Barhemsys. Het aandeel zakt maandag met ruim een vijfde. Volgens het bedrijf is er eigenlijk niet veel aan de hand.

De Amerikaanse farmaregulator Food and Drug Administration (FDA) heeft het Britse Acacia Pharma vrijdag extra uitleg gevraagd over een leverancier van een actief bestanddeel voor zijn kandidaat-geneesmiddel Barhemsys. Dat meldt het bedrijf maandagochtend zelf : het aandeel, dat sinds dit jaar in Brussel noteert, verloor in de eerste minuten van deze beursweek een kwart van zijn beurswaarde.

Barhemsys is een middel dat Acacia wil lanceren om de bijwerkingen van kankerbehandeling in te dijken. Het moet onder meer misselijkheid (braakneigingen) verminderen.

Acacia bevestigt maandagochtend dat het nog altijd een commercialisering wil starten in de eerste helft van volgend jaar. 'Waarschijnlijk in het tweede kwartaal', zei financieel directeur Christine Soden tijdens een conferencecall.

CEO Julian Gilbert benadrukte dat de opmerkingen van de FDA geen extra klinische studies vereisen. 'We kunnen dit snel oplossen', klonk het. Het dagverlies liep tussentijds even op tot 30 procent, maar zweeft na de conferencecall opnieuw rond 25 procent.

Oplossing

Brusselse beurs

Acacia Pharma kwam in maart naar de Brusselse beurs, die in trek is bij biotechbeleggers. Daarbij werd 40 miljoen euro opgehaald voor de naderende commercialisatie van Barhemsys. De belangrijkste markt wordt die in de VS, waar de FDA het laatste woord heeft over kandidaat-geneesmiddelen.