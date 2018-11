Kleine aandeelhouders ASIT biotech komen in opstand

Een aantal kleine aandeelhouders van ASIT biotech heeft geen vertrouwen meer in het management van het Brusselse bedrijf. Zij willen punten toevoegen aan de agenda van de volgende algemene vergadering.

Het is de bedoeling enkele bijkomende agendapunten op de dagorde van de vergadering te laten plaatsen. Het gaat met name om een vernieuwing van de raad van bestuur, via de benoeming en herroeping van een aantal bestuurders.