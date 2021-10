Kleine belegger kan deelnemen aan beursgang Onward

Medtechbedrijf Onward ontsluiert zijn beursplannen in Brussel en Amsterdam. De specialist in ruggenmergaandoeningen wil tot 104 miljoen euro ophalen bij grote én kleine beleggers.

Wie in de sporen van Superman wil treden, kan dat via de beursgang van Onward. Het bedrijf dat verlamde patiënten opnieuw laat bewegen via stroomstootjes, heeft zijn prospectus gepubliceerd in de aanloop naar zijn dubbele beursgang in Brussel en Amsterdam. Naast Gimv zit ook de stichting van Superman-acteur en dwarslaesiepatiënt Christopher Reeve in het kapitaal.

Onward zal naar de beurs trekken aan een prijs tussen 11,75 euro en 13,75 euro per aandeel. Het bedrijf geeft maximaal 5,9 miljoen aandelen uit. De totale opbrengst kan oplopen tot 103,8 miljoen euro.

De aanbieding heeft een particulier luik voor de Belgische belegger die vanaf vandaag behoudens verlenging tot 19 oktober kan intekenen op de beursgang. Dat lijkt een evidentie, maar is het niet (meer). Onder meer de IPO's van Shurgard in 2018 en Azelis en Ekopak eerder dit jaar waren alleen voor grote beleggers weggelegd, kleine beleggers konden alleen na de introductie 'tweedehands' kopen.

In Nederland is geen retailaanbod voorzien. Een tweede en derde schijf aandelen is voorzien via een private plaatsing bij institutionele beleggers in Europa en de VS.

Gimv heeft zich samen met 3 andere bestaande aandeelhouders (LSP, INKEF en Wellington) voorgenomen om tot 15 procent van de nieuwe aandelen te kopen.

Het bedrijf uit Eindhoven is van plan om het opgehaalde geld te gebruiken om verder onderzoek met zijn ARC-apparaat te financieren. ARC werkt met gerichte elektrische stimulatie van het ruggenmerg mensen met als doel om mensen met een dwarslaesie weer te laten bewegen. Daarnaast wil het een verkoopsteam opzetten in de VS en Europa. De bedoeling is om een eerste product in 2023 op de markt te brengen.