‘Kleinste zonnepaneel ter wereld' moet epilepsie bestrijden

Het Waalse Synergia Medical heeft 8 miljoen euro vers kapitaal opgehaald om epilepsie te bestrijden met laserlicht, elektroden en het kleinste zonnepaneel ter wereld.

Het principe is als volgt: een bakje vol hightech van ongeveer 2 op 3 centimeter wordt in de borstkas van een epilepsiepatiënt ingebracht. Het is met kabels verbonden met een zenuwbaan in de hals, waar elektroden elektrische impulsen geven die doorsijpelen naar de hersenen.

De technologie van Synergia Medical vangt de gebreken in de hersenen van epilepsiepatiënten op, waar kortsluitingen tot epileptische aanvallen leiden. ‘Er zijn miljoenen epilepsiepatiënten. Zo’n 20 procent van hen is niet gebaat met enige vorm van medicatie. Voor hen kan neurostimulatie een oplossing bieden. Elk jaar worden wereldwijd naar schatting 15.000 patiënten op die manier behandeld’, zegt Atilla Borbath, die Synergia Medical vier jaar geleden met de ingenieur Pascal Doguet oprichtte.

Doguet is gespecialiseerd in elektronica en was eerder een van de drijvende krachten achter Neurotech. Die spinoff van de UCL werd zes jaar geleden opgekocht door Livanova Sorin, een bedrijf met meer dan 1 miljard dollar omzet. Doguet ontwikkelde er een implantaat dat op de markt is om via elektrische stimuli slaapapneu te bestrijden. Andere projecten om met gelijkaardige technologie blindheid, parkinsonsymptomen en epilepsie te bekampen, stierven om allerlei redenen een stille dood.

‘Ik stelde me vragen bij mijn toekomst in een groot bedrijf. Ik had nog ideeën en dus heb ik met Atilla beslist opnieuw van scratch te beginnen’, klinkt het. Met Synergia Medical gaat Doguet nu de strijd aan met zijn voormalige werkgever in de wereld van de epilepsie.

We hebben hier eigenlijk het kleinste zonnepaneel ter wereld gemaakt van 200 micron op 200 micron. Een mensenhaar is ongeveer 50 micron dik, dus je kan je de complexiteit ervan wel voorstellen. Pascal Doguet co-oprichter Synergia Medical

Het implantaat waaraan Synergia werkt, is dunner en kleiner dan dat van de concurrentie en het is oplaadbaar via inductie. ‘Bovendien werken we met keramische materialen en lichtsignalen in plaats van met metalen en elektrische signalen. Daardoor vormt het implantaat geen probleem bij MRI-scans, in tegenstelling tot de bestaande technologie’, zegt Borbath.

Een miniatuurlichtbron in het bakje in de borstkas stuurt geconcentreerd laserlicht door de kabel met optische vezels. Op het einde worden de lichtbundels via een fotovoltaïsch systeem in elektriciteit omgezet. ‘We hebben het kleinste zonnepaneel ter wereld gemaakt, eentje van 200 micron op 200 micron. Een mensenhaar is ongeveer 50 micron dik, dus je kan je de complexiteit ervan voorstellen. We innoveren op alle fronten’, stelt Gorbath. ‘We doen dat sneller dan in grote bedrijven gangbaar is. Het risico is groot, dat is evident. Maar het potentieel is ook groot.’

GSK en Alphabet

Het concept van neurostimulatie in de geneeskunde is in opmars. Ruim 100.000 parkinsonpatiënten lopen met elektroden in hun hersenen rond om symptomen als beven en spastische bewegingen onder controle te krijgen. Ook bij obesitas, depressie en blaasproblemen bleek elektrische stimulatie al nuttig. Het farmabedrijf GSK en Google-moeder Alphabet willen bio-elektronica zelfs inzetten tegen astma, reuma en diabetes. De markt groeit jaarlijks met meer dan 10 procent. Daar wil Synergia een graantje van meepikken.

