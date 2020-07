Klokkenluider van Novartis krijgt 109 miljoen dollar

Een ex-werknemer van Novartis krijgt een recordbedrag van 109 miljoen dollar gestort omdat hij als klokkenluider - met geheime opname-appatuur op zak - oplichterij bij het Zwitserse farmabedrijf aan het licht heeft gebracht.

Oswald ‘Ozzie’ Bilotta (57) ging in 1999 aan de slag als verkoper bij Novartis in Long Island (New York). Hij had niet verwacht dat hij meer dan tien jaar later in dokterspraktijken zou eindigen met geheime opnameapparatuur op zak om bewijsmateriaal te verzamelen in een grote smeergeldaffaire. ‘Het systeem deugde niet en moest uitgemest worden’, zei hij onlangs in een gesprek met NBC News.

Eerder deze maand raakte bekend dat Novartis na een jarenlange juridische procedure een minnelijke schikking van 678 miljoen dollar had getroffen om de vervelende zaak achter zich te laten.

De wanpraktijken speelden zich af in de VS tussen 2002 en 2011 en werden aan het licht gebracht door Bilotta, een zoon van Italiaanse immigranten. Novartis werd ervan beschuldigd duizenden artsen smeergeld te hebben betaald om een tiental Novartis-medicijnen voor te schrijven.

Exorbitant

Dat gebeurde door artsen ‘exorbitante’ vergoedingen te betalen voor presentaties op congressen, maar ook met dure etentjes in sterrenrestaurants, tickets voor sportevenementen, uitjes in stripclubs, extravagante visexcursies en cateringcontracten voor familiefeesten. Eén arts zou er zelfs in geslaagd zijn Novartis te dwingen zijn zoon aan te werven.

Bilotta was als verkoper goed op de hoogte dat dergelijke praktijken schering en inslag waren.

‘Het voelde destijds als een grote eer om bij Novartis te mogen werken’, zegt hij over de begindagen. Maar al snel kreeg hij in de gaten dat het bedrijf niet zuiver op de graat was, en dat de compliance mank liep. Bij een van zijn eerste doktersbezoeken kreeg hij een lijst voorgelegd met tien patiëntennamen. Bilotta begreep het niet, vroeg wat de bedoeling was en kreeg uitleg van de dokter. ‘Er is me gezegd dat als ik jullie medicijn aan tien patiënten voorschrijf, ik een restaurantcheque van 100 dollar zou krijgen’, klonk het. Toen Bilotta dat aankaartte bij zijn oversten, kreeg dat geen gevolg. ‘Door de jaren zag ik dat de productfocus veranderde in een focus op incentives’, zei hij.

Het begon te knagen bij Bilotta. In 2010 stapte hij naar een manager met de mededeling dat hij bewijzen had voor fraude. ‘Ik ben er zeker van dat we ook over jou wel iets kunnen vinden’, was diens antwoord.

Bilotta nam uiteindelijk een advocaat in de arm en greep naar de False Claims Act. Die laat klokkenluiders toe om in naam van de Amerikaanse regering een zaak te starten en op het einde een vergoeding te krijgen als percentage van de boete of minnelijke schikking.

Alles op tape

‘Kan je alles op tape krijgen?’, vroegen Amerikaanse onderzoekers op een bepaald moment. ‘Dat was het moment waarop me duidelijk werd dat het menens werd.’

Met geheime opnameapparatuur verzamelde Bilotta het eerste bewijsmateriaal. Tijdens doktersbezoeken registreerde hij hoe twee dokters elk 500 dollar in cash van hem aannamen, en hij kreeg vier dokters aan de praat over omkoping in het verleden. Daarbovenop verzamelden onderzoekers getuigenissen van 350 betrokkenen. Zo kwamen ze tot de ontdekking dat een van de dokters ruim 300.000 euro aannam en in ruil zowat 8.000 medicijnvoorschriften afleverde in het voordeel van Novartis.

Recordbedrag

Het is geen gemakkelijk pad geweest. Het is psychologisch zeer zwaar. Volg je overtuiging, maar als je het alleen doet voor het financiële gewin, dan bega je een vergissing. Oswald Bilotta Klokkenluider Novartis

De 109 miljoen dollar is het grootste bedrag dat ooit is uitgekeerd aan een klokkenluider, wat aangeeft dat de rol van Bilotta uiterst belangrijk was. ‘Zonder hem was het nooit tot een schikking gekomen en had de overheid het geld nooit gezien’, zegt John Kostyack, directeur van het National Whistleblower Center. ‘Klokkenluiders zetten zeer moedige stappen en nemen grote risico’s. Vergoedingen als deze kunnen een stimulans zijn.’