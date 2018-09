Koers Argenx keldert 30 procent in 72 uur

Argenx is van zijn wolk aan het donderen. Begin deze week kon het Gentse biotechbedrijf nog uitpakken met bemoedigende testresultaten voor een geneesmiddel tegen de zeldzame bloedziekte ITP. Dat joeg de koers van het aandeel maandagochtend tegen 10.20 uur naar 94,80 euro, goed voor een beurswaarde van zo'n 3 miljard euro. Maar sindsdien gaat het bergaf met het aandeel. Argenx verloor intussen, in ongeveer 72 uur, zo'n 600 miljoen euro aan beurswaarde.

De beleggersreactie op Argenx staat in schril contrast met die bij sectorgenoot Galapagos . Het Mechelse bedrijf slaagde er in de nacht van maandag op dinsdag in enkele uren in 300 miljoen euro bij te tanken op de beurs.

Placebo-incident

Waarom het beleggersvertrouwen wat zoek is bij Argenx, is koffiedik kijken. De enige verklaring is de verwarring die tijdens de conferencecall over de testresultaten maandag ontstond. Toen bleek dat één patiënt die een placebo ontving een opvallende piek in de resultaten toonde. Waardoor de placeboresultaten eigenlijk wat vertekend zijn. Wellicht nam die patiënt toch een ander geneesmiddel, maar meldde hij dat niet. Maar omdat het om een placebo gaat, is dit eigenlijk van weinig betekenis.