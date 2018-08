Koersopstoot kost Argenx 9 miljoen euro

Doordat Argenx-werknemers massaal hun aandelenopties uitoefenden, moest het bedrijf het voorbije kwartaal voor 9,3 miljoen euro kosten inboeken.

Argenx boekte in het tweede kwartaal een operationeel verlies van 25,4 miljoen euro. Het biotechbedrijf zit nog volop in de fase van medicijnonderzoek en heeft nog geen geneesmiddel op de markt. Het kwartaalverlies komt dus niet als een verrassing, maar de verviervoudiging tegenover vorig jaar is wel opmerkelijk.

Enerzijds vielen de inkomsten uit onderzoeksallianties met grote farmabedrijven (zoals AbbVie, Shire en LEO Pharma) terug tot 18 miljoen euro. Anderzijds schoten de algemene kosten (+35%) en de kosten voor R&D (+130%) de hoogte in.

Aandelenopties

De kostenstijging is grotendeels te verklaren door het succes van het bedrijf op de Brusselse beurs. Alle werknemers van Argenx beschikken namelijk over aandelenopties die ze het voorbije kwartaal tijdens de beurspiek massaal uitoefenden om de winsten te verzilveren. Op het moment van de uitoefening is Argenx verplicht onder andere sociale bijdragen op de gerealiseerde meerwaarde te betalen en op te nemen in de boekhouding. Dat alles resulteerde het voorbije kwartaal in 9,3 miljoen euro kosten.

Hoewel de kosten de kwartaalresultaten van Argenx drukken, geven ze tegelijkertijd aan dat het bedrijf goed boert. De aandelenkoers verviervoudigde in amper een jaar tijd. De beurswaarde steeg tot 2,5 miljard euro en het aandeel kreeg zelfs een plaatsje in de Bel20 dankzij de doorbraak met efgartigimod, een medicijn waarmee het bedrijf zeldzame auto-immuunziektes hoopt te bestrijden.

Nog dit jaar beginnen de laatste patiëntenproeven voor efgartigimod bij patiënten met myasthenia gravis, een spierziekte waarvan de symptomen variëren van gezichtsverlies tot ademhalings- en spraakproblemen. Na de zomer zal ook duidelijk worden of het middel helpt bij ITP, waarbij bloedplaatjes worden afgebroken. Beurshuis Degroof Petercam schat dat het medicijn een omzetpotentieel van 3 miljard euro heeft, al is er nog veel werk aan de winkel voor het op de markt kan komen.

Overvloedige cash

Het nettoverlies kwam in het tweede kwartaal uit op 20 miljoen euro, een kleine 5 miljoen beter dan het operationeel resultaat. Dat is te danken aan de boekhoudkundige verwerking van (niet-gerealiseerde) wisselkoerswinsten op de 338 miljoen euro cash die het bedrijf aanhoudt. Een groot deel daarvan is in dollar als gevolg van de beursgang op Nasdaq.