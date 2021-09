'Koningskoppel van de Belgische biotech' dicht bij verkoop PharmaFluidics

De Amerikaanse diagnosticareus Thermo Fisher staat heel dicht bij de overname van de Belgische techparel PharmaFluidics. De biotechinvesteerders Rudi Mariën en Annie Vereecken en een hele reeks durfkapitalisten stappen uit. Het prijskaartje is niet bekend.

PharmaFluidics is een spin-off van de VUB. Het bedrijf werkt op het kruispunt van chiptechnologie en biotechnologie. Het ontwikkelde een nieuw soort chip waar geen elektriciteit maar vloeistoffen met biologische stalen - bloed, kankerweefsel, plasma, hersenvocht… - door stromen. In de chip worden duizenden componenten uit die stalen gescheiden, waardoor onderzoekers ze heel gedetailleerd kunnen bestuderen.

Begin mei gingen PharmaFluidics en zijn aandeelhouders samen met de zakenbank Rothschild op zoek naar een nieuwe partner. Die zoektocht is bijna ten einde. Volgens onze informatie wordt Thermo Fisher de nieuwe eigenaar. Dat is een biotechreus met een beurswaarde van 224 miljard dollar gespecialiseerd in diagnostica, labo-instrumenten, enzovoort.

De Amerikaanse groep is geen onbekende is ons land. Ze legde begin dit jaar 725 miljoen euro op tafel voor Henogen, de Waalse dochter van het biotechbedrijf Novasep. Henogen produceert virale vectoren die cruciaal zijn voor onder andere het coronavaccin van AstraZeneca.

Hoeveel Thermo Fisher op tafel legt voor PharmaFluidics, is niet bekend. Toen de verkoopplannen in mei bekend raakten, zei voorzitter Michel Allé - die eerder ook voorzitter was van het Waalse biotechbedrijf Ogeda, dat voor 800 miljoen euro werd verkocht – dat ‘voor jonge bedrijven met een baanbrekende technologie en groeivooruitzichten in onze sector 20 keer of meer de omzet wordt betaald’.

PharmaFluidics zette zijn technologie vier jaar geleden in de markt, te beginnen in België. Intussen wordt die ook gebruikt bij grote farmabedrijven en in onderzoeksinstituten in Duitsland, Zwitserland en de VS. Vorig jaar haalde het nog altijd verlieslatende bedrijf 1,8 miljoen euro omzet. Voor dit jaar rekent het op een groeispurt tot 3 à 5 miljoen euro omzet dankzij de lancering van een tweede versie van zijn chip, die verder geminiaturiseerd is.

Durfkapitaal

De verkoop zal een hele reeks aandeelhouders van het Zwijnaardse bedrijf toelaten te cashen. Het gaat zoals gezegd om Rudi Mariën en Annie Verreecken (16%), die zich de voorbije jaren ontpopten als gulle geldschieters voor de Belgische biotechsector. Ook het interuniversitair zaai- en groeifonds Qbic (17,17%), het Theodorus-fonds (ULB) en het Innovation Fund (5,6%) zijn aan boord, net als de publieke investeringsmaatschappijen PMV (15%) en FPIM (16%).