Koper gezocht voor Luikse lenzenmaker Physiol

Het Amerikaanse investeringsfonds TA Associates zet zijn Luikse portefeuillebedrijf Physiol in de etalage. De verkoop kan tot een half miljard dollar (425 miljoen euro) opbrengen.

Physiol produceert ooglenzen en implantaten, onder andere tegen de oogziekte cataract. Het Luikse bedrijf kwam in 2015 in handen van TA Associates, dat nu volgens het persagentschap Bloomberg een overnemer zoekt.

Een reden voor de verkoop wordt niet gegeven, maar wel het prijskaartje dat aan de deal kan hangen: zo'n 500 miljoen dollar. Het bedrijf is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.

Het bedrijf uit Angleur, dat een honderdtal werknemers telt, haalde in 2017 een omzet van 45,8 miljoen euro.

Physiol produceert innovatieve ooglenzen en -implantaten die het zicht verbeteren, onder andere bij mensen met cataract of staar. Dat is een aandoening van het oog die vooral optreedt bij oudere mensen en het zicht wazig maakt.

Innovaties

Physiol profiteert van een reeks innovaties. Steeds meer senioren laten een ooglens inplanten, in plaats van een bril te gebruiken. Bovendien deed Physiol een paar kleinere overnames in het buitenland.

Physiol kwam eind jaren negentig in handen van Marc Nolet en Christophe Pagnoulle, die het in 2015 verkochten aan TA Associates. TA heeft nu de zakenbank Jeffries in de arm genomen om een koper te vinden.