Koreanen beloven 100 miljoen euro voor kankertherapie van Luiks bedrijf

Het Luikse PDC-line Pharma ondertekende een akkoord met het Koreaanse farmabedrijf LG Chem, om samen een immuuntherapie tegen longkanker te ontwikkelen. De Koreanen zijn bereid tot 108 miljoen euro te betalen.

PDC-line is een biotechbedrijf dat nog wat onder de radar bleef, maar met de financiële steun van LG Chem uit Zuid-Korea kan daar verandering in komen. Het van oorsprong Franse bedrijf kwam in 2016 naar Luik onder de impuls van Eric Halioua, de huidige CEO en de voormalige topman van Promethera Sciences uit Waals-Brabant.

Het bedrijf werkt aan een immuuntherapie tegen kanker. Het product dat de Koreanen interesseert, PDC-lung, mikt op longkanker. LG Chem verwerft de volledige rechten over PDC-lung voor Zuid-Korea en een reeks andere Aziatische landen. De Koreanen zullen als alles goed loopt tot 108 miljoen euro betalen aan PDC-line. Hoeveel het Luikse bedrijf nu al heeft ontvangen is niet vrijgegeven.

17 miljoen euro

Het plan is dat PDC-line de longbehandeling zelf verder ontwikkelt en aan de brengt in Europa en de Verenigde Staten. Al is dat nog toekomstmuziek. De behandeling tegen longkanker zit nog maar in fase 1b en 2a, of een pril stadium van onderzoek.

PDC-line haalde sinds zijn komst naar Luik 17 miljoen euro op bij Belgische investeerders. Onder andere Meusinvest, Innodem3, InvestSud en SFPI financieren het biotechbedrijf, net als businessangels, onder wie Jean-Paul Prieels, een vroegere onderzoeksmanager van GSK Vaccins in Waver. Het bedrijf telt twintig medewerkers.