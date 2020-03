Kostprijs nieuw medicijn lager dan gedacht

De ontwikkeling van een nieuw medicijn kost gemiddeld 1,1 miljard euro, minder dan tot dusver werd aangenomen. Dat leert een studie waaraan de KU Leuven meewerkte.

'Big farma' gaat er prat op dat de ontwikkeling van een nieuw medicijn miljarden kost en het dus gerechtvaardigd is er hoge prijzen voor te vragen. Een studie van gezondheidseconomen van de KU Leuven, de London School of Economics en London School of Hygiene and Tropical Medicine becijferde nu hoeveel het gemiddeld écht kost om een nieuw geneesmiddel op de markt te brengen.

En dat blijkt beter mee te vallen dan werd aangenomen, aldus co-auteur Jeroen Luyten, gezondheidseconoom aan de KU Leuven. 'Wij komen uit bij gemiddeld 1,1 miljard euro', zegt Luyten. Ofwel ruim meer dan de helft minder dan de 2,4 miljard euro die tot dusver gehanteerd werd als ontwikkelingskost voor een nieuw medicijn.

Luyten: 'Dat laatste cijfer werd berekend op basis van gegevens die een paar farmaceutische bedrijven zelf vrijwillig ter beschikking stelden en die confidentieel moesten blijven zodat andere onderzoekers de resultaten niet kunnen verifiëren. Bovendien worden de onderzoekers deels door de farmaceutische sector gefinancierd.'

Basis: beursrapporten

Luyten en zijn Londense collega's, die voor hun onderzoeksfinanciering onafhankelijk zijn van de farma-industrie, gingen anders tewerk. Zij baseerden zich op verplichte kwartaalrapporten die bedrijven bezorgden aan de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC).

Daarin beschrijven farmabedrijven hoeveel ze spenderen aan onderzoek en ontwikkeling, de kapitaalkosten en wat ze aan winst verwachten. De bedrijven zijn wettelijk verplicht de juiste kosten te rapporteren.

Voor 63 nieuwe geneesmiddelen die 47 bedrijven tussen 2009 en 2018 op de markt brachten, zochten de onderzoekers uit wat er aan onderzoek en ontwikkeling werd uitgegeven. Daarbij zitten ook de kosten voor mislukte proeven en kandidaat-geneesmiddelen die de meet niet haalden. De onderzoekers vonden grote verschillen tussen geneesmiddelen voor verschillende aandoeningen. Een nieuw medicijn tegen kanker bleek veruit het duurst te zijn, met een gemiddelde kost van 3,7 miljard euro.

Meer transparantie

Luyten wil met de analyse - gepubliceerd in de 'Journal of the American Medical Association' - niet aantonen dat we te veel zouden betalen voor geneesmiddelen, maar hij breekt wél een lans voor meer transparantie. Farmabedrijven beroepen zich vaak op het bedrijfsgeheim wanneer hen gevraagd wordt financiële informatie vrij te geven.

'Ze hebben een punt', zegt Luyten, 'maar de overheid, en dus de maatschappij, draait grotendeels op voor de soms exuberante kosten van bepaalde medicijnen, soms tot 100.000 euro per jaar per patiënt.'