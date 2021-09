Krachtenbundeling in Belgische nucleaire geneeskunde

IBA, de Waalse expert in deeltjesversnellertechnologie, en SCK CEN, het nucleaire onderzoekscentrum, onderzoeken of ze samen actinium-225 kunnen produceren, een veelbelovende radio-isotoop om kanker te behandelen.

De nucleaire geneeskunde evolueerde de jongste jaren sterk. Eén van de recentste evoluties is de opkomst van radiotheranostiek, de samentrekking van ‘therapie’ en ‘diagnostiek’ en een alternatief in kankerbestrijding.

Het gebruikt medische radio-isotopen, of radioactieve stoffen, die tijdens het vervallen straling uitzenden, waarmee kankercellen nauwkeurig gelokaliseerd en vernietigd kunnen worden.

Eén van de veelbelovendste theranostische radio-isotopen is actinium-225, omwille van haar eigenschappen. De straling die de radio-isotoop tijdens het vervallen uitzendt, doet kankercellen afsterven. Maar het beperkt zich tot de kankercellen en spaart omliggend gezond weefsel.

Daarnaast heeft de radio-isotoop een halfwaardetijd van 10 dagen (de tijd waarna nog de helft van de oorspronkelijke geproduceerde stof overblijft, nvdr), wat een vlot logistiek- en distributieproces mogelijk maakt.

Eerst haalbaarheidsstudie

Vandaag lopen er al talrijke studies naar het potentieel van actinium-225 om meerdere kankertypes te bestrijden: zowel kankers die vaak voorkomen, zoals prostaat-, long-, darm-, borst-, pancreas-, bloed- en nierkanker, als meer zeldzame kankersoorten zoals glioblastoom, de dodelijkste vorm van hersenkanker.

Door hun expertise en middelen te bundelen, willen het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN in Mol en IBA, de beursgenoteerde Waalse wereldleider in protontherapiesystemen voor kankerbestrijding, het pad effenen voor de grootschalige productie van actinium-225 voor patiëntgebruik.

Maar zover is het nog lang niet, voor alle duidelijkheid. Het woensdag aangekondigde partnerschap in onderzoek en ontwikkeling zal eerst de technische en economische haalbaarheid van het project evalueren. Op basis daarvan plannen SCK CEN en IBA de bouw van een productie-eenheid op de Molse site van SCK CEN.

Bij beide partijen valt te horen dat het nog te vroeg is om over investeringscijfers te praten, omdat de samenwerking nog in een prille onderzoeksfase zit.

‘Gelet op onze wereldwijde leidersrol en jarenlange expertise in nucleaire geneeskunde en protontherapie zien we theranostiek als een belangrijke aanvulling in onze portefeuille aan activiteiten in de strijd tegen kanker’, zegt Olivier Legrain, de CEO van IBA, dat onder meer deeltjesversnellers ontwikkelt en produceert die medische radio-isotopen produceren.

‘Theranostische radio-isotopen hebben het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we kanker behandelen’, vult Eric van Walle aan, de directeur-generaal van het SCK CEN. ‘Door samen te werken met IBA kunnen we onze nucleaire knowhow inzetten om isotopen die anders radioactief afval zouden vormen om te zetten naar therapeutische behandelingen.’

België wereldspeler

Ons land is een wereldspeler in de productie en export van medische radio-isotopen. België telt meerdere gespecialiseerde spelers in de nucleaire geneeskunde. Zo is IBA wereldleider in protontherapie - waarmee je kankertumoren gerichter bestraalt, zodat er minder nevenwerkingen zijn dan bij de klassieke radiotherapie - en verzorgen SCK CEN en het Nationaal Instituut voor Radio-elementen IRE, in Fleurus, de productie van technetium-99, de meest gebruikte radio-isotoop ter wereld.