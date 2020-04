Kris Sterkens nieuwe CEO Janssen Pharmaceutica

Officieel krijgt Sterkens de functies managing director en voorzitter van het directiecomité van Janssen Pharmaceutica. De dochter van de Amerikaanse gezondheidsreus Johnson & Johnson heeft in ons land vestigingen in Beerse, Geel, Olen, La Louvière en Merksem en telt 5.100 medewerkers.

Singapore

Nadien maakte Sterkens de overstap naar het algemene management. Voor hij zijn huidige functie opnam, stond hij in Singapore meer dan drie jaar aan het hoofd van Janssen Asia-Pacific. In die functie leidde hij teams in Japan, Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland en India. Voordien bekleedde hij verschillende functies als managing director in Nederland, Benelux, Duitsland en op EMEA-niveau.