Leon Van Rompay blijft CEO van Luikse biotechbedrijf Mithra

De raad van bestuur van het Luikse biotechbedrijf bevestigt vrijdag dat Leon Van Rompay aanblijft als CEO. Oud-topman François Fornieri, achtervolgd door juridische perikelen, zet een stap opzij, maar blijft referentieaandeelhouder.

De raad van bestuur van het Luikse biotechbedrijf Mithra, dat gespecialiseerd is in vrouwengeneeskunde, laat vrijdagavond in een communiqué weten dat Leon Van Rompay, die begin februari als CEO ad interim was aangesteld, langer aanblijft.

Oud-topman en medeoprichter François Fornieri zette maanden geleden een stap opzij omdat hij in rechtszaken verwikkeld is. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar Fornieri's mogelijke betrokkenheid in de Nethys-zaak en hij is in verdenking gesteld voor misbruik van voorkennis in het aandeel Mithra. Fornieri behield wel zijn bestuurszitje in het Luikse farmabedrijf.

In een gesprek met L'Echo bevestigt Fornieri dat hij een stap opzijzet. 'De markt heeft nood aan duidelijkheid', zegt de Waalse 'Marc Coucke', die aangeeft dat hij lang heeft nagedacht over zijn beslissing.

'Kom ik terug of niet? We voelen dat die vraag kan terugkeren in gesprekken met investeerders en investeringsfondsen. Ik denk dat het niet goed is voor een bedrijf van de omvang van Mithra, met een groeiend aantal werknemers, om de spanning aan te houden. De markt heeft nood aan een duidelijke visie en dat Leon, met wie ik al ruim 20 jaar een uitstekende relatie heb, in zijn rol wordt bevestigd.'

Belang ruim 26 procent

Maar Fornieri is niet van plan zijn geesteskind los te laten. 'Ik blijf me engageren. Ik blijf een belangrijke aandeelhouder, met een belang van iets meer dan 26 procent. Als Leon Van Rompay en de andere directieleden me nodig hebben, sta ik ter beschikking. We zijn overeengekomen dat ik hen strategisch advies zal geven.'