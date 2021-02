Leon Van Rompay interim-CEO bij Mithra

Een paukenslag bij Mithra . De sectorveteraan Leon Van Rompay - die naam en fortuin maakte met de verkoop van Docpharma in 2005 - wordt interim-CEO van het Waalse farmabedrijf, leert een persbericht .

Van Rompay volgt huidig topman en Mithra-oprichter François Fornieri op. Fornieri, die een tijdje in de cel zat, moest een stap opzij zetten door het onderzoek van het Luikse parket rond zijn mogelijke betrokkenheid in de affaire rond de intercommunale Nethys.

Farma-veteraan

Met de aanstelling van Van Rompay kiest de raad van bestuur van Mithra voor een ervaren rot, met meer dan 40 jaar farma-ervaring, met belangrijke managementposities bij onder meer Bayer en GlaxoSmithKline. Van Rompay richtte in 1999 Docpharma op, een specialist in generische geneesmiddelen, die in 2005 werd verkocht aan de Matrix Group.