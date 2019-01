Leuvenaars ontwerpen pleister om hartslag te meten

Het onderzoekscentrum Imec heeft een minipatch ontwikkeld die de hartslag kan meten. De pleister vervangt de traditionele monitoringtoestellen voor patiënten in het ziekenhuis of thuis. ‘We zijn al in gesprek met geïnteresseerde bedrijven.’

‘Stick it and forget it.’ Dat was de simpele ambitie van de wetenschappers en ingenieurs van Imec toen ze samen met het Holst Centre en de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) een gezondheidssensor wilden ontwikkelen die na gebruik zomaar in de prullenmand mocht.

‘Tien jaar geleden zijn we beginnen te werken aan een kleine patch die de rol van medische apparaten naast het ziekenhuisbed, zoals een hartslagmeter, kan overnemen. Al snel kwamen we tot de vaststelling dat het medische toestelletje om hygiënische reden wegwerpbaar moest zijn. We moesten daarom een erg goedkope, maar toch betrouwbare sensor ontwerpen’, zegt Nick Van Helleputte, onderzoekshoofd Biomedical Circuits & Systems van Imec, gespecialiseerd in chiptechnologie.

Hitec-pleister

Het Leuvense onderzoekscentrum levert de chip, niet groter dan 4,5 op 4,5 mm, en de elektronica in de patch. De Nederlanders hebben de materialen voor hun rekening genomen. Het resultaat is een kleine, comfortabele, maar hoogtechnologische pleister met een batterij die een week lang meegaat, met bluetoothcommunicatie en met signaalverwerking.

De patch, die enkele centimeters meet en maximaal 10 euro kost om te maken, moet op de borst worden gekleefd. Van Helleputte: ‘De vitale signalen, zoals de ademhaling of de hartslag, worden draadloos via bluetooth doorgestuurd naar gelijk welk apparaat, om daar gelezen te worden. Maar omdat alle informatie doorgeven veel energie vraagt, hebben we ook een technologie ontworpen die zelf al de data analyseert. Op de patch. Op die manier geeft de sensor alleen een signaal door als iets ongewoons gebeurt, bijvoorbeeld als de hartslag plots van patroon verandert. Zo gaat de batterij langer mee.’

10 euro Prijs De patch kost maximaal 10 euro om te maken.

Behalve de hartslag en de ademhaling kan ook de zuurstofverzadiging in het bloed worden gemeten. Later zullen nog meer toepassingen mogelijk zijn. ‘Eigenlijk kunnen we op termijn alle vitale signalen analyseren en doorsturen. We hebben alle nodige technologie daarvoor samengebracht in een chip’, zegt Van Hellepute.

Voorgesteld in Las Vegas

Het prototype van de Belgisch-Nederlandse patch werd gisteren voorgesteld op CES in Las Vegas. Op ’s werelds grootste technologiebeurs geeft de techwereld een inkijk in de (nabije) toekomst van de consumentenelektronica. Gezondheid en wearables, zoals draagbare gezondheidstoestellen heten, zijn er dit jaar een hype. Imec gaat er prat op dat er veel interesse is voor de patch. Niet alleen om in ziekenhuizen te gebruiken, maar ook voor chronische patiënten die nood hebben aan medische opvolging thuis.

‘We zijn in gesprek met enkele bedrijven die de patch verder willen ontwikkelen voor gebruik. Traditionele producenten van medische technologie, maar ook nieuwkomers die bezig zijn met digitale gezondheid kunnen de technologie gebruiken’, stelt Van Helleputte. Het is geen geheim dat Philips het onderzoek naar medische toepassingen van Imec ondersteunt. Philips heeft al een hoofdband om slaap te monitoren.

4,5 mm Grootte De pleister is enkele centimeters groot. De chip van amper 4,5 op 4,5 mm is ontwikkeld door Imec in Leuven.

Wearables worden almaar gesofisticeerder. Tot voor kort deden ze weinig meer dan stappen tellen en de hartslag meten, wat vooral interessant voor sporters is, maar nu wordt ook gedacht aan de opvolging van diabetes- en hartpatiënten met zo’n eenvoudig, draagbaar toestelletje. Zo zullen gebruikers van het nieuwe Apple Watch een electrocardiogram (ECG) met het horloge kunnen maken. Ook Google, IBM en Amazon buigen zich over grootschalige gezondheidstoepassingen die voor iedereen toegankelijk moeten zijn.