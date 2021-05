Leuvenaars steken duizenden sensoren in een medische pleister

Pulsify Medical haalt ruim 5 miljoen euro vers geld op om zijn medische hightechpleister verder te ontwikkelen. Daarin zijn duizenden sensoren verwerkt, om de werking van het hart te monitoren.

Pulsify, opgericht in 2019, combineert de expertise van onderzoekscentrum Imec en van het UZ Leuven. De start-up moet uitmonden in een medische pleister om in real time te monitoren hoeveel liter bloed per minuut het hart rondpompt.

De pleister is ongeveer tien op tien centimeter, is volgepropt met tienduizenden sensoren en werkt op basis van ultrasone technologie. Minuscule luidsprekers sturen ultrasone geluidsgolven het lichaam in. Sensoren pikken de werkaatsingen op en zo kan Puilsify met behulp van eigen software en algortimes een beeld van het hart reconstrueren, en meten in welke mate het pompt.

‘We zitten nog in de ontwikkelfase. We hebben nog een paar jaar werk voor de boeg’, zegt Iwan van Vijfeijken. Om de volgende stappen mogelijk te maken, kreeg het bedrijf 1,6 miljoen euro Vlaamse subsidies bovenop de 3,8 miljoen euro die investeerders op tafel legden.

Verkoop in 2025

De topman rekent op een commercialisering van de technologie in 2025. Om daar te geraken zal het bedrijf vermoedelijk nog tientallen miljoenen extra kapitaal moeten verzamelen. ‘Hoe verder we geraken, hoe groter de bedragen worden. Maar dit kan ook een groot bedrijf worden.’

Pulsify ziet in eerste instantie potentieel voor hartpatiënten op intensieve zorgen. ‘Ik denk dat in de VS en Europa samen jaarlijks 4 miljoen patiënten baat zouden hebben met onze technologie’, zegt hij. Maar een nog groter potentieel ligt in het opvolgen van patiënten thuis om hartproblemen snel te detecteren en erger te voorkomen.

Pulsify is naar eigen zeggen de enige in de wereld die deze technologie in huis heeft. ‘Nochtans is ultrasone technologie niet nieuw. Het wordt al gebruikt, maar om die technologie in een pleister te stoppen is complex. Veel grote bedrijven hebben er al naar gekeken, maar zijn er niet in geslaagd. ’

Tour de France

Het bedrijf legt nu de focus op hartmonitoring, maar waarom ook niet een patch om vloeistof in de longen te monitoren. ‘Moest dat er nu al geweest zijn, had elke coronapatiënt op intensieve zorgen er zo eentje waarschijnlijk’, zegt van Vijfeijken. Ook in topsport ziet hij toepassingen. ‘Om de fitheid van racepaarden te meten. En wist je dat de pompfunctie van je hart een goede voorspeller is of de man met de hamer langs komt? Dan zou je dat als renner willen weten tijdens de Tour de France als je Alpe d’Huez opfietst.’