Leuvens biotechbedrijf pakt ziektes aan met 'genensmokkel'

Handl Therapeutics, dat pas eind vorig jaar opgericht werd, gooit zich in de wereld van de gentherapie. Het combineert daarvoor technologie en kennis van de KU Leuven en universiteiten in Spanje en Chili om ziektes te bestrijden.

Gentherapie is een zeer hot domein in de geneeskunde. Het biedt de kans om ziektes bij de wortel aan te pakken met een eenmalige behandeling, in plaats van levenslang medicijnen toe te dienen om een ziekte onder controle te houden.

Het idee is dat foute (of ontbrekende) genen in lichaamscellen vervangen (of aangevuld) worden. Dat gebeurt door specifieke genetische informatie met onschadelijk gemaakte virussen mee te geven, waarna die virussen de cellen indringen en het DNA-pakketje binnensmokkelen.