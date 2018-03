Leuvens minitoestel spoort slaapstoornissen op

De start-up Ectosense, die apneu opspoort, haalde anderhalf miljoen euro vers kapitaal op bij investeringsfonds Saffelberg.

‘Bart, dit is te mooi om niet te proberen.’ Het telefoontje drie jaar geleden van Frederik Massie, een van de oprichters van Ectosense, gooide het leven van Bart Van Pee overhoop. Van Pee had net zijn eerste stappen in de financiële wereld gezet, maar liet alles vallen om met zijn vroegere buurjongen een bedrijf uit de grond te stampen. De ambitie? Slaapstoornissen, meer bepaald apneu, opsporen met een toestel ter grootte van een duimnagel.

Bij apneu klapt de luchtweg soms tientallen keer per nacht dicht door een verslapping van de mond- en keelspieren. Resultaat is een ademstilstand van 15 tot 30 seconden, luid gesnurk en een constante onderbreking van de nachtrust. Patiënten kampen met oververmoeidheid, concentratieproblemen en hoofdpijn. Ook hoge bloeddruk, hartrisico’s en diabetes worden ermee in verband gebracht.

Het toestel dat Ectosense ontwikkelde, de NightOwl, wordt op de vingertop of het voorhoofd gekleefd en vangt signalen op over onder andere ademhaling en zuurstofsaturatie. ’s Ochtends krijgt u via uw smartphone een rapport dat u vertelt of behandeling aan te raden is.

Vers kapitaal

Ectosense haalde zopas anderhalf miljoen euro vers kapitaal op bij Saffelberg, het investeringsfonds van Jos Sluys, die tien jaar geleden fortuin maakte met de verkoop van hr-specialist Arinso. Samen met de inleg van de oprichters, subsidies en centen van imec brengt dat het totale kapitaal op 3 miljoen euro.

De start-up staat klaar om zijn eerste product op de markt te brengen. Volgend jaar denkt Van Pee al break-even te draaien. Tegen 2020 mikt hij op 200.000 testen per jaar wat volgens hem ‘meerdere miljoenen’ omzet zal opleveren.

In België zijn momenteel een kleine 70.000 apneupatiënten in behandeling. Die slapen met een speciaal drukmasker of een mondbeugel. Ook mini-implantaten die de luchtpijp prikkelen, zijn in ontwikkeling.

In tegenstelling tot een onderzoek in een slaaplabo hindert ons product niet. En we doen de metingen in uw slaapkamer. Bart Van Pee CEO Ectosense

Maar het grote probleem blijft de diagnose. Je moet een nacht naar een slaaplabo, hangt vol met draden, slaapt niet zoals thuis. De resultaten zijn dan ook niet altijd even accuraat. ‘Wij bieden een oplossing. Ons toestel hindert niet, en we doen de metingen in uw slaapkamer, gedurende vijf nachten.’

Contract

Ectosense heeft zijn eerste contract al op zak. Het strikte de grootste verzekeraar in Portugal. Die gaat in een database van 1 miljoen klanten op zoek naar apneupatiënten. ‘Eén op de vijf 40-plussers met overgewicht zit er mee. Die pikken ze eruit en sturen ze onze kit op. De verzekeraar heeft er alleen maar bij te winnen om andere aandoeningen te voorkomen.’

In Nederland wil Ectosense zijn product laten opnemen in het preventief medisch onderzoek dat bedrijven aan werknemers aanbieden, want vaak weten mensen zelfs niet eens dat ze apneu hebben.