Leuvens pijnonderzoek scoort deal met Duits farmabedrijf

Het Duitse Grünenthal, gespecialiseerd in pijnbestrijding, start een samenwerking met de Leuvense universiteit voor de ontwikkeling van nieuwe, krachtige pijnstillers.

De Leuvense onderzoekers Joris Vriens en Thomas Voets legden tot in detail bloot waarom we ons hand terugtrekken van een te hete pan of uit te warm water. De ontrafeling van de overdracht van pijnsignalen leverde hen eerder dit jaar een publicatie op in Nature, een van de meest vooraanstaande wetenschappelijke vakbladen.

De onderzoekers toonden aan dat drie zogeheten ionkanalen in lichaamscellen een cruciale rol spelen bij acute pijn. Het opende meteen ook een nieuwe piste om chronische pijnen, een zwaar onderschat probleem in de medische wereld, te bestrijden. Denk daarbij aan gewrichtspijn, pijn na een operatie, zenuwpijn, migraine, enzovoort.

60 miljoen euro

Het Centre for Drug Design and Discovery (CD3), in 2016 opgericht binnen de KULeuven met 60 miljoen euro ter beschikking, pakte het onderzoek vast en ontwikkelde potentiële geneesmiddelen die bij proefdieren de pijnsignalen via die ionkanelen blokkeerden.

Het onderzoek kwam vervolgens in het vizier van Grünenthal dat de middelen verder zal finetunen en op mensen gaat testen. Grünenthal is met 1,3 miljard euro omzet en 5.500 werknemers een farmabedrijf van formaat. Het Duitse familiebedrijf is onder andere gekend van Tramadol, een opioïde pijnstiller.

Alternatief voor opioïden

'Er is nood aan nieuwe middelen', zegt Patrick Chaltin, managing director van CD3. De huidige pijnstillers werken ofwel niet effectief genoeg, of hebben neveneffecten. Van opioïden is bijvoorbeeld gekend dat ze verslavend zijn, een probleem dat vooral in de VS op kritiek botst.

CD3, dat intussen 35 onderzoekers telt, stond eerder dit jaar aan de wieg van Rewind Therapeutics dat 15 miljoen euro startgeld kreeg van onder andere Merck en Boehringer Ingelheim om nieuwe medicijnen tegen multiple sclerose te ontwikkelen.

Met het pijnonderzoek koos CD3 voor een samenwerking in plaats van een spinoff. 'Pijnbestrijding is een moeilijk domein', klinkt het. 'Voor elk onderzoek kijken we wat de beste route is om het naar de patiënt te brengen. Dat een bedrijf als Grünenthal interesse toonde, maakte de keuze eenvoudiger.'