Leuvense biotechstarter mikt op nieuwe kankertherapieën

COO Floor Stam in de labo's van Flamingo in Leuven.

Het jonge Vlaamse biotechbedrijf Flamingo sluit een belangrijk Amerikaans partnerschap voor nieuwe behandelingen van onbehandelbare kankers. Het partnerschap moet een vliegwiel zetten op het eigen baanbrekend onderzoek.

Flamingo werd vorig jaar opgericht als spin-off van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), de KU Leuven en UGent, maar opereerde tot nu toe onder de radar. Met een verregaande alliantie met het Californische biotechbedrijf Ionis treedt het bedrijf nu naar buiten.

‘Dit is voor ons een kwantumsprong’, zegt operationeel directeur Floor Stam. ‘Ionis werkt aan behandelingen voor verschillende types van ziektes. De ontwikkeling daarvan besteedt het soms uit aan partners en voor een aantal kankermedicijnen komt het nu naar ons.’

Ionis - het bedrijf heette tot een paar jaar geleden Isis, maar wijzigde die naam om niet geassocieerd te worden met de terreurbeweging - is een belangrijke ontwikkelaar van medicijnen. Een voorbeeld is het spierziektemiddel Spinraza, dat in ons land bekend werd in de zaak rond baby Pia een paar jaar geleden en dat Ionis op de markt zette met de biotechspeler Biogen. Wereldwijd is Ionis een van de koplopers in de ontwikkeling van RNA-medicijnen, een van de meest veelbelovende medische technologieën van het moment.

RNA-molecules bevatten stukjes van onze genetische code en dienen onder meer voor de aanmaak van talloze eiwitten die cruciaal zijn voor het functioneren van ons lichaam. Door een fout in die genetische code kan van een bepaald eiwit te weinig of te veel worden aangemaakt. Dat blijkt bij verschillende ziektes een rol te spelen.

Een nieuwe generatie geneesmiddelen grijpt daarop in en probeert een oplossing te bieden voor ziektes die moeilijk of niet te behandelen zijn. Een bekend voorbeeld is het coronavaccin van Pfizer, dat gebaseerd is op een RNA-toepassing van het Duitse biotechbedrijf BioNTech, net als Ionis een gangmaker van de RNA-technologie.

Flamingo neemt vier programma’s van Ionis over. Drie daarvan zitten in de klinische fase. ‘Ze richten zich op messenger RNA’s (mRNA’s)’, zegt Stam. ‘Dat is een type van RNA dat cellen aanzet tot de aanmaak van eiwitten die kankercellen stimuleren tot een ongebreidelde groei.’

De verst gevorderde programma's - die toe zijn aan tests op grotere groepen patiënten - zijn bedoeld voor onbehandelbare varianten van hoofd- en halskanker, lymfoom en prostaatkanker. ‘In een ideaal scenario zijn die therapieën marktrijp in 2026’, zegt Stam.

Het vierde programma is het meest baanbrekende. Het zit nog in de onderzoeks- of preklinische fase. Het heeft voor het eerst een lang-niet-coderend RNA (lncRNA) als doelwit. ‘De voorbije jaren is uit basisonderzoek gebleken dat meer dan twee derde van de RNA-moleculen in ons lichaam niet vertaald worden in eiwitten. We noemen die niet-coderende genen’, legt Stam uit. ‘De functies van de meeste daarvan is onbekend.’

‘Pas sinds kort is duidelijk dat die wel een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van ziektes. Bijvoorbeeld in het aanpassen van kankercellen aan de grotere energiebehoefte als ze ongeremd aan het delen zijn. Als je dat proces aanpakt, kan je heel gericht behandelen. Want je raakt alleen de kankercellen en je laat andere cellen ongemoeid. Dat is dus een hele aantrekkelijke piste voor nieuwe medicijnontwikkeling.’

Niet-coderend RNA wordt wel eens de ‘donkere materie van ons genoom’ genoemd, omdat er zo weinig over geweten is. ‘Maar het is een grote klasse van innovatieve therapeutische doelwitten’, zegt Stam.

Net dat innovatieve Ionis-programma is een prima match voor Flamingo. De biotechstarter werd namelijk opgericht om precies rond dat type van beloftevolle niet-coderende molecules te werken. Het bedrijf bouwt daarbij voort op onderzoek van de Belgische professoren Pieter Mestdagh (onderzoeksplatform CRIG en UGent) en Jean-Christophe Marine (VIB en KU Leuven).

Zij legden in 2016 in een opzienbarende studie de link tussen een bepaald lncRNA-molecule en een van de meest agressieve types van huidkanker. Die inzichten werden later gecombineerd met onderzoek van de Amerikaanse professor Arul Chinnaiyan van de University of Michigan als basis voor Flamingo.

Intussen zitten twee programma’s in de pijplijn die focussen op een bepaald type borstkanker en op oogkanker. ‘En in ons eigen onderzoeksprogramma speuren we de donkere materie af voor nog meer beloftevolle niet-coderende doelwitten’, zegt Stam.

‘We zijn het enige bedrijf dat vergevorderd bezig met de ontwikkeling van dit soort kankerbehandelingen. Het is een hot topic. In Zwitserland is een paar maanden geleden nog een bedrijf opgericht dat met lncRNA-technologie op fibroses (bindweefselvorming) werkt.’

De alliantie met Ionis, dat via de inbreng van zijn programma’s en toegang tot zijn knowhow een belangrijke aandeelhouder van Flamingo is geworden, moet een turbo zetten op Flamingo. ‘We moeten nu de infrastructuur bouwen voor de klinische ontwikkeling. We gaan in een klap van early-stagebiotech naar klinische biotech.’

Maar koken kost geld. Om de infrastructuur uit te bouwen wordt gewerkt aan een significante kapitaalronde later dit jaar. ‘Daarvoor kijken we naar private middelen. In een volgende fase kijken we naar een beursgang’, zegt Stam.

Flamingo heeft labo's in België en zal zijn klinisch onderzoek coördineren vanuit de VS. ‘We zijn een heel internationaal bedrijf. Onze CEO, Michael Garrett, is een Brit die in de VS zit’, zegt Stam, een Nederlandse neurobiologe die na een passage in de VS bij het VIB en zo bij Flamingo belandde. ‘Maar de link met België is heel belangrijk, omdat hier zoveel knowhow zit.’ Er werken intussen acht mensen, maar het team is volop aan het uitbreiden.