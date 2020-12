Leuvense primeur: eerste transplantatie met longen van ex-covidpatiënt

Een orgaandonor wordt bij zijn overlijden gescreend, maar een negatieve test sluit niet uit dat zich diep in de longen resten van het virus verschuilen. Die kunnen na een transplantatie een nieuwe infectie uitlokken. Dat kan fataal zijn omdat een patiënt na de transplantatie medicatie krijgt om het afweersysteem te onderdrukken en extra vatbaar is voor infecties.

De longtransplantatie in het UZ Leuven - waarbij de donor een milde vorm van Covid-19 had doorgemaakt - biedt een eerste antwoord. ‘De transplantatie is vlot verlopen en de ontvanger testte achteraf negatief op het coronavirus', zegt Laurens Ceulemans, longtransplantatiechirurg in UZ Leuven. 'Er waren geen complicaties en na een maand kon de patiënt in goede gezondheid het ziekenhuis verlaten. Drie maanden na de operatie stelt de patiënt het uitstekend: de longfunctie is uitstekend en de CT-scan vertoont geen longafwijkingen.’