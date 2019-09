Leuvense software spoort longziektes op

De start-up Artiq ontwikkelde software om data uit longtesten bliksemsnel te analyseren en een diagnose te stellen. 'De software doet dat dubbel zo nauwkeurig als artsen zelf', klinkt het.

Een patiënt met longproblemen komt het ziekenhuis binnen en doorloopt een eerste screening. De patiënt blaast onder andere door een toestel dat data registreert over de longcapaciteit, luchtweerstand, luchtstromen, hoeveelheid zuurstof en CO2, enzovoort.

Artiq, een spinoff van de KU Leuven, ontwikkelde software die patronen in die data herkent. 'Elke longziekte heeft als het ware een eigen vingerafdruk', zegt CEO Marko Topalovic, die tijdens een doctoraatsonderzoek in Leuven vier jaar aan de algoritmes werkte.

De software vervangt de arts niet. We nemen de repititieve taken over. En het is vooral een extra hulpmiddel om de arts snel op het juiste pad te zetten en snel tot een correcte diagnose te komen. Marko Topalovic CEO en oprichter Artiq

Artiq is in staat om acht longaandoeningen, waaronder astma en COPD, te herkennen. Van zodra de data beschikbaar zijn, levert Artiq binnen de seconde een volledig rapport aan de arts, inclusief de kans dat de patiënt ziekte x of y heeft. Artiq begeeft zich daarmee in de wereld van 'robotdokters' waarbij artificiële intelligentie de rol van artsen deels overneemt en naar een hoger niveau tilt.

'De software vervangt de arts niet', zegt Topalovic. 'We nemen de repetitieve taken over. En het is vooral een extra hulpmiddel om de arts snel op het juiste pad te zetten en snel tot een correcte diagnose te komen.'

Uit een onderzoek, waar 120 longartsen verspreid over Europa aan deelnamen, is eerder gebleken dat de software op basis van de eerste screening in 82 procent van de gevallen de juiste diagnose aanwijst terwijl longartsen maar 42 procent haalden.

Kapitaalverhoging

De technologie is in het UZ Leuven al bijna 40.000 keer bij patiënten gebruikt. Het bedrijf kreeg zopas de Europese kwaliteitsstempel (CE-markering). 'Een belangrijke mijlpaal', zegt Topovic. 'Dit is de boodschap aan ziekenhuizen in Europa dat we klaar zijn.' Artiq voert gesprekken met drie Belgische ziekenhuizen, maar op veel omzet rekent Topovic dit jaar nog niet. 'We hebben gemerkt dat het lang duurt om binnen te raken. De verkoopcycli zijn eerder lang.'