Leuvense vaccincontroleur P95 koopt Nederlandse concurrent

P95, een Leuvens bedrijf dat diensten levert rond het onderzoek naar ziektes en de veiligheid van vaccins, neemt zijn Rotterdamse sectorgenoot Pallas over.

Door de coronacrisis lijkt het wel alsof de wereld vergeven is van biostatistici en epidemiologen, maar niets is minder waar. Voor P95 vormen die specialisten een schaarse en kostbare grondstof, die nodig is om diensten aan te bieden aan grote farmabedrijven en wetenschappelijke instellingen zoals de Wereldgezondheidsorganisatie.

We brengen voor een aantal covidvaccins in kaart in welke mate ze werkzaam zijn tegen nieuwe varianten van het virus. Thomas Verstraeten CEO P95

P95 helpt die organisaties en bedrijven onder meer bij het studiewerk over ziektes en bij het evalueren van de (neven)effecten van vaccins. ‘We assisteren tijdens de fase van de klinische studies, maar we bewaken ook de periode na de commerciële lancering. Zo brengen we voor een aantal covidvaccins in kaart in welke mate ze werkzaam zijn tegen nieuwe varianten van het virus’, zegt oprichter en CEO Thomas Verstraeten.

Het tien jaar oude bedrijf kan zowel bestaande studies analyseren als zelf primaire studies opzetten. ‘We willen dat laatste meer gaan doen omdat we dan het hele proces zelf controleren en specifieke onderzoeksvragen kunnen beantwoorden’, zegt Verstraeten. Dat betekent natuurlijk wel dat er meer specialisten in dienst moeten komen, en die zijn in ons land moeilijk te vinden.

Dat is een van de belangrijkste drijfveren achter de overname van de Nederlandse sectorgenoot Pallas health research and consultancy, opgericht door Judith van den Bosch. ‘We hebben nu een kleine 50 werknemers van wie een dertigtal epidemiologen. Dankzij de overname komen er 12 bij’, zegt Verstraeten.

Literatuur

Een andere troef van Pallas is dat het sterk staat in systematisch literatuuronderzoek. ‘Ze hebben daar de voorbije 20 jaar een stevige reputatie verworven. Ook daar liggen synergieën’, zegt Stefaan Castelein, de financieel directeur van P95.

5 miljoen omzet P95 P95 boekte in 2020 ruim 5 miljoen euro omzet.

De schaalvergroting moet P95 helpen grotere opdrachten aan te kunnen met een contractwaarde van meerdere miljoenen, zegt Verstraeten. Afgelopen jaar lag de omzet al boven 5 miljoen euro, meer dan het dubbele van de 2,2 miljoen uit 2019. Pallas voegt daar minstens 1 miljoen euro omzet aan toe, en de markt zal de komende jaren naar verwachting met dubbele cijfers groeien, zegt Castelein.

De belangrijkste concurrenten van P95 zijn heel grote spelers zoals het Amerikaanse miljardenbedrijf Iqvia. ‘Dat type bedrijven is meer gespecialiseerd in volumewerk, zoals het volledig uitvoeren van klinische studies. Klanten vertrouwen dan vaak op een gespecialiseerd bedrijf zoals P95 om extra controles uit te voeren’, klinkt het.