Leverziektenbestrijder Promethera haalt 9,3 miljoen op met converteerbare obligaties

Het Waals-Brabantse biotechbedrijf Promethera Biosciences heeft voor 9,3 miljoen euro obligaties uitgegeven die omzetbaar zijn in aandelen. Het neemt ook een Zwitsers bedrijf over.

Promethera, gevestigd in Mont-Saint-Guibert, is gespecialiseerd in stamceltherapie of regeneratieve geneeskunde. Het bedrijf slaagt erin zieke levercellen te vervangen door nieuwe, die zo werden geprogrammeerd dat ze resistent zijn.