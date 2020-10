Limburgers werken aan coronamedicijn

Het Limburgse biotechbedrijf Complix krijgt 1,2 miljoen euro Vlaamse subsidies voor zijn onderzoek naar een Covid-19-virusremmer.

Complix heeft tijdens laboratoriumproeven een nieuwe manier ontdekt om het Covid-19-virus aan te pakken. Nog dit jaar begint het bedrijf met proeven op dieren. Testen op mensen zijn voor later.

Virusremmers verhinderen of maken het een virus moeilijk zich in het lichaam te vermenigvuldigen. Remdesivir van Gilead (VS) is in die categorie al op de markt. Tal van andere zijn nog in ontwikkeling, waaronder die van de Belgische start-up Exevir, dat daarvoor 22 miljoen euro kapitaal ophaalde.

De meeste farmabedrijven mikken op het Spike-eiwit van het virus. Dat is het eiwit waarmee het virus zich vasthaakt aan cellen. Het is de sleutel van het virus. Door de sleutel te vervormen kan het virus geen kant meer op.

Complix gaat prat op zijn eigen, totaal andere aanpak. 'We denken dat ons middel niet alleen geschikt is voor het huidige virus, maar kan garanderen dat we klaarstaan als er een golf met een gemuteerd virus komt. We zullen zeker niet als eerste een virusremmer hebben, maar we focussen meer op de lange termijn’, zegt CEO Mark Vaeck, die mee aan de wieg stond van het biotechbedrijf Ablynx.

Het middel van Complix mikt op het fusiemechanisme van het virus. 'Dat is het proces waarmee het virus zijn eigen membraan laat fuseren met die van een cel. Als we die fusie tegenhouden, kan het virus de cel niet binnendringen’, legt Vaeck uit. ‘Dat fusiemechanisme is heel specifiek en voor het virus is het moeilijk daarvoor mutaties te ontwikkelen. Dat betekent dat ons middel een brede werking zou hebben.’

Complix werd opgericht in 2008 en haalde sindsdien al zo’n 30 miljoen euro op. Vorig jaar tankte het geld bij, onder meer bij PMV, LRM en Trustcapital, de investeringsmaatschappij van Christian Dumolin. Bij die ronde werd het belang van de Vlaamse investeringsmaatschappij Gimv overgenomen door het management.