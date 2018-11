Limburgs ziekenhuis ontsnapt aan monsterboete BBI

De fiscus struikelde over de manier waarop de erelonen aan artsen werden uitbetaald, en eiste 118 miljoen euro. Dat bedrag wordt kwijtgescholden, in ruil voor een andere regeling voor die uitbetalingen.

Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk keek aanvankelijk aan tegen taxaties van respectievelijk 58 en 60 miljoen euro, die de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) voor de aanslagjaren 2013 en 2014 van het ZOL eiste. Het dispuut ging over de wijze waarop de erelonen door het ziekenhuis aan de artsen uitbetaald worden. 'We zijn zeer tevreden over deze uitkomst. De claim legde een bom onder de werking van ons ziekenhuis', laten de bestuurders van het ZOL dinsdag in een persbericht weten.

In september 2016 ontving het ZOL een aanslag van 58 miljoen euro op basis van een groot aantal fiscale fiches. Die fiches werden voor het jaar 2013 door het ziekenhuis opgesteld voor de honoraria die aan haar artsen werden uitbetaald. 'De uitbetalingen gebeurden aan zogenaamde maatschappen. Dat zijn de associaties waarin artsen zich verenigen', zeggen Tom Arts en Erwin Bormans, respectievelijk voorzitter en CEO van het ZOL.

'Voor de artsen waarvoor het honorarium niet aan henzelf maar aan een maatschap werd uitbetaald, maakte het ZOL al jaren fiscale fiches op naam van die maatschappen op. Net zoals veel andere ziekenhuizen had het ZOL daarover zelfs een akkoord met de lokale fiscale administratie.'

Extra aanslag

Omdat de maatschappen zelf geen rechtspersoonlijkheid hebben, aanvaardde de BBI de fiches niet en werden de uitbetalingen beschouwd als geheime commissielonen. Dat had een extra aanslag van 103 procent tot gevolg, bovenop de belastingen die al betaald werden.

Eind december 2016 ontving het ZOL de effectieve aanslag van 58 miljoen euro. 'We tekenden bezwaar aan tegen de aanslag en de vordering werd in functie daarvan uitgesteld', stelt Erwin Bormans. 'Een jaar later deed zich dezelfde situatie voor over het jaar 2014. Opnieuw kregen we net voor kerst 2017 een aanslag van 60 miljoen euro in de bus, maar wederom dienden we bezwaar in.'

Samen met de koepelorganisatie Zorgnet-Icuro en andere ziekenhuizen die bij de uitbetaling van de erelonen dezelfde werkwijze hanteerden, vroeg het ZOL de overheid om instructies voor het opstellen van de fiches. In april volgde een richtlijn via een gezamenlijke brief van de Fiscale Administratie, de FOD Volksgezondheid en het RIZIV.