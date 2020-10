Limburgse fabriek produceert miljoenen componenten van vaccinspuiten

In Zuid-Limburg staat de Belgische site van het Zwitserse beursgenoteerde Datwyler, ’s werelds nummer twee in de productie van rubberen componenten voor vaccinspuiten en -flesjes.

Als u straks een injectie krijgt met een Covid-19-vaccin, is de kans groot dat één cruciale component - de rubberen afdichting bovenaan de spuit of het flesje, die het vaccin zuiver houdt - uit Alken komt.

In Zuid-Limburg staat de Belgische site van het Zwitserse beursgenoteerde Datwyler, ’s werelds nummer twee in de productie van rubberen componenten voor vaccinspuiten en -flesjes. De fabriek in Alken, waar 800 mensen werken, maakt in normale tijden jaarlijks ongeveer 1 miljard rubberen componenten voor een scala aan vaccins voor kinderen en volwassenen, van griep over tetanus tot polio, in opdracht van een waslijst aan kleine en grote farmabedrijven.

‘Sinds maart draait de site op volle toeren en zijn 40 mensen aangeworven om alles te kunnen bolwerken’, zegt de Belg Dirk Borghs, die in Zwitserland wereldwijd verantwoordelijk is voor de gezondheidstak van Datwyler en sitedirecteur was in Alken tussen 2013 en 2015.

Alle hens aan dek

Het is al maanden alle hens aan dek omdat in Limburg sinds maart ook miljoenen componenten geproduceerd worden voor de toediening van in ontwikkeling zijnde Covid-19-vaccins. Het gaat over testvaccins en een strategische stock voor farmaklanten die klaar willen zijn wanneer ze hun vaccins op grote schaal kunnen commercialiseren.

‘We ondertekenden meerdere contracten met Covid-19-vaccinproducenten’, bevestigt Borghs, zonder namen te noemen. ‘Ik kan u wel zeggen dat het om grote farmaspelers gaat die regelmatig in het nieuws opduiken. Dat kan per contract gaan van enkele miljoenen tot honderden miljoenen componenten.’

Concreet produceren ze in Alken, wereldwijd de grootste site van de gezondheidsdivisie van Datwyler, steriele rubbercomponenten voor de twee courante wijzen van vaccintoediening. Het gaat enerzijds om afdichtingen aan de binnenkant van spuiten en anderzijds om afdichtingen van ‘vials’, glazen flesjes die doorgaans meerdere dosissen bevatten.

De minuscule afdichtingen - met een gemiddelde diameter van 13 à 20 millimeter - schermen het vaccin af, zodat het zuiver blijft en niet gecontamineerd raakt. ‘Uit één flesje puur je typisch 10 vaccindosissen’, legt Borghs uit. ‘Voor alle duidelijkheid: wij produceren enkel de rubberen componenten voor de spuiten en de flesjes. De eigenlijke afvulling met het vaccin doen de producenten.’

In Alken, waar ze de productie al een tijd aan het opschalen zijn, maken ze de borst nat voor twee hectische jaren, wanneer de Covid-19-vaccins naar verwachting op grote schaal op de markt komen. ‘We plannen daarvoor in 2021 de productie van een half miljard componenten, in 2022 zullen er dat nog eens 750 miljoen zijn’, zegt Roelant Storms, de wereldwijde verkoopsverantwoordelijke van Datwyler. ‘We zullen dus zeker nog extra mensen rekruteren in Alken.’

Coronamedicatie

Ook in de productieketen van coronamedicatie zit Datwyler op de eerste rij. ‘We produceren in Alken ook rubberen componenten voor flesjes remdesivir, de Covid-19-virusremmer van het Amerikaanse farmabedrijf Gilead (bij ons bekend als partner van het biotechbedrijf Galapagos, red.), en voor propofol, een verdovingsmedicatie die op intensieve zorgen wordt toegediend aan Covid-19-patiënten', aldus Borghs.

In de wereldwijde Datwyler-groep heeft de bijna 50 jaar oude site in Alken al jaren een sterrenstatus als technologisch paradepaardje. ‘De site was de blauwdruk voor onze investeringen van de voorbije jaren in gelijkaardige extra capaciteit in India en de Verenigde Staten, waar sinds begin dit jaar een nieuwe fabriek operationeel is’, zegt Borghs. Hij schat dat in alle Datwyler-sites op kruissnelheid rubbercomponenten voor zo’n 4 miljard Covid-19-vaccindosissen zullen worden geproduceerd.

‘De timing van de bijkomende capaciteit in India en de VS is uiteraard erg gunstig, maar er is daarnaast gelukkig ook nog ruimte voor extra Covid-19-capaciteit op de Europese sites zoals Alken’, benadrukt Storms. ‘Zo konden we tot dusver ook zonder problemen de levering van alle klassieke vaccins blijven garanderen, want er is onder meer ook meer vraag naar griepvaccins.’

Opvallend is dat wereldwijd maar een kransje spelers op grote schaal rubberen componenten voor farmatoepassingen produceert. Naar schatting 90 procent van al die componenten voor Covid-19-vaccinspuiten en -flesjes is in handen van drie spelers. Datwyler is de nummer twee, na de Amerikaanse martkleider West Pharmaceutical Services.

‘Dat kleine aantal spelers vloeit voort uit het feit dat rubbertechnologie voor farmatoepassingen nu eenmaal een zeer gespecialiseerde kennis vereist’, legt Storms uit.

‘Bovendien is de drempel om in de business te stappen hoog, omdat de hightechfaciliteiten forse investeringen vragen. In Alken werken we in ‘cleanrooms’, waar zeer strenge kwaliteitsprocessen en -controles gelden om farmaklanten te garanderen dat vaccincontaminatie uitgesloten is.’