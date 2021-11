Limburgse investeringsmaatschappij stapt in biofarmaplatform MyCellHub

Biogebaseerde geneesmiddelen ontketenen een revolutie in de geneeskunde, maar de productie ervan is erg complex.

MyCellHub, een cloudplatform dat biofarmabedrijven helpt om hun productie efficiënter te organiseren, haalt 1 miljoen euro op bij LRM en de bestaande aandeelhouders.

Almaar meer geavanceerde medicijnen en therapieën zijn gebaseerd op biologische productieprocessen en worden vaak gemaakt op maat van individuele patiënten. Die biogebaseerde geneesmiddelen ontketenen een revolutie in de geneeskunde, maar de productie ervan in labo’s en cleanrooms is erg complex. Soms is het een race tegen de klok omdat patiënten snel geholpen moeten worden, waarbij één klein foutje de hele behandeling onbruikbaar kan maken.

Tijdens zijn doctoraat in het labo van de Leuvense prof Frank Luyten besloot Toon Lambrechts om software te ontwikkelen om die processen efficiënter te beheren. Omdat heel wat bedrijven er interesse in toonden, richtte hij in 2016 MyCellHub op om de oplossing via een cloudplatform te commercialiseren.

Corda

Het bedrijf verhuisde onlangs naar de Hasseltse Corda Campus en haalt nu 1 miljoen euro op bij de daar gevestigde Limburgse investeringsmaatschappij LRM. De bestaande aandeelhouders, Gemma Frisius, Noshaq, CoFoundry, KU Leuven en The Faktory Fund, volgen in de kapitaalronde.

‘Klassieke softwarepakketten zoals van SAP of Siemens zijn eerder gericht op chemische productieprocessen. Bij biologische processen moet je met meer factoren rekening houden, zoals de tijd voor elke processtap of de leeftijd van de patiënt wiens cellen je gebruikt’, zegt Lambrechts. Hij wil het geld van de kapitaalronde gebruiken voor commerciële expansie in de rest van Europa en om de software zelf uit te breiden.