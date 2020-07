'Londen bestelt 60 miljoen coronavaccins bij GSK'

De Britse regering wil voor een half miljard pond 60 miljoen coronavaccins bestellen bij de farmaceutische giganten Sanofi en GlaxoSmithKline (GSK).

De Britse regering gooit zich in de strijd om zo snel mogelijk een coronavaccin aan haar bevolking te kunnen uitdelen. De ploeg van Boris Johnson wil voor 500 miljoen pond (555 miljoen euro) 60 miljoen dosissen van een coronavaccin bestellen bij de farmareuzen Sanofi en GlaxoSmithKline (GSK).

The Sunday Times meldde zondag dat de deal al bijna rond is. De Britse regering zou tot de aankoop overgaan zodra het vaccin door Sanofi en GSK op mensen is uitgeprobeerd en succesvol blijkt. Met die proeven moet in september begonnen worden. Volgens de bedrijven zou het vaccin in de eerste helft van volgend jaar beschikbaar zijn.

Beide bedrijven zijn sterk aanwezig in België. GSK Vaccines heeft ruim 9.000 mensen in dienst in drie Waalse sites. Begin dit jaar kondigde het Britse bedrijf aan dat daar 720 jobs bedreigd zijn.

Sanofi stelt 1.500 mensen tewerk in België. Ook het Franse bedrijf moest onlangs een wereldwijde herstructurering aankondigen, al is de impact in België daarvan nog onduidelijk.

Concurrentie

Tal van farmabedrijven zijn koortsachtig op zoek naar een vaccin tegen het coronavirus. Het Amerikaanse biotech-bedrijf Moderna begon drie maanden geleden als eerste tests op mensen te doen met een potentieel coronavaccin.

Ook het Duitse bedrijf Curevac loopt voorop met testen. De Duitse regering pompte onlangs 300 miljoen euro in het biotechbedrijf, dat de Amerikaanse overheid in maart tevergeefs probeerde over te nemen.

De Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson begint half juli aan de klinische testen van zijn kandidaat-vaccin tegen Covid-19. Het onderzoek gebeurt in de Verenigde Staten en in België. Paul Stoffels, de Belgische chief scientific officer van Johnson & Johnson, speelt daarbij een hoofdrol. De Europese Commissie voert ver gevorderde gesprekken met J&J om vaccins te kopen.

Oxford

Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië kochten vorige maand dan weer 300 miljoen dosissen van een vaccin dat wordt ontwikkeld door de universiteit van Oxford en de Britse medicijnenfabrikant AstraZeneca. De vier landen willen de gereserveerde partij verdelen over de Europese Unie.