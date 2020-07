Luc Dochez, spin in het web van startende biotechbedrijven

Het Nederlandse Vico Therapeutics, met aan het hoofd de Belg Luc Dochez, haalt 27 miljoen euro startkapitaal op.

Het Nederlandse biotechbedrijf Vico Therapeutics haalt 27 miljoen euro startkapitaal op bij verschillende investeringsmaatschappijen. Veel geld voor een ontwikkelaar van nieuwe medicijnen die pas eind vorig jaar is opgericht. Het succes van de financieringsronde heeft ongetwijfeld te maken met de aanwezigheid van de Belg - en ervaren rot in de biotechsector - Luc Dochez, die het bedrijf mee oprichtte en CEO is.

De bachelor farmacie, die twintig jaar geleden als consultant bij Arthur D. Little begon, bouwde de afgelopen jaren een indrukwekkend parcours uit in de biotechsector en de wereld van kankerbestrijding. Zijn biotechcarriĆØre vatte hij aan bij het Belgische biotechbedrijf TiGenix, dat verkocht werd aan het Japanse Takida. Hij verhuisde achtereenvolgens naar Prosensa Therapeutics, Tusk Therapeutics en sinds kort Vico. Telkens in topposities of als CEO.

Zeldzame aandoeningen

Vico specialiseert zich in de ontwikkeling van medicijnen tegen zeldzame aandoeningen zoals de ziekte van Huntington, een ongeneeslijke erfelijke neurodegeneratieve ziekte waarbij zenuwcellen in de hersenen langzaam afsterven, en spinocerebellaire ataxia, een andere degeneratieve hersenaandoening.

Dochez bouwt voor de ontwikkeling van zijn medicijnen voort op onderzoek van het Nederlandse biotechbedrijf Prosensa, dat hij in 2013 naar Nasdaq bracht. Hij werkte er zeven jaar als business developer en klom op tot chief business officer. Dochez richtte Vico op met een andere Prosensa-getrouwe, voormalig chief scientific officer Judith van Deutekom.

Miskoop

680 miljoen Verkoopprijs Prosensa was jarenlang een van Nederlands bekendste biotechbedrijven. Vijf jaar geleden werd het voor 680 miljoen dollar verkocht aan het Amerikaanse farmabedrijf BioMarin.

Prosensa was jarenlang een van Nederlands bekendste biotechbedrijven. Vijf jaar geleden werd het voor 680 miljoen dollar verkocht aan het Amerikaanse farmabedrijf BioMarin. Een miskoop zo bleek al gauw, want het belangrijkste kandidaat-geneesmiddel, tegen de (spier)ziekte van Duchenne, bleek niet effectief. Een Amerikaanse aandeelhouder spande in 2014 voor de rechtbank in New York zelfs een rechtszaak aan tegen Prosensa, omdat hij zich misleid voelde.

BioMarin verkocht later de rechten van Prosensa's twee andere kandidaatmedicijnen - tegen Huntington en SCA - aan Vico, in ruil voor een belang.

Kanker

Dochez is nauw betrokken bij het Belgische investeringsfonds Droia van de vroegere aannemer Luc Verelst.

Dochez is nauw betrokken bij het Belgische investeringsfonds Droia van de vroegere aannemer Luc Verelst. De missie van dat fonds is kanker uitroeien. Om dat te verwezenlijken steunt Droia wetenschappers en startende ondernemers die oplossingen zoeken tegen kanker.

Een van die bedrijven was het biotechbedrijf Tusk Therapeutics, dat ontstond in de kantoren van Droia in Strombeek-Bever en geleid werd door diezelfde Dochez, die van 2015 tot 2018 CEO was.

Tusk specialiseerde zich in de behandeling van kanker via immuuntherapie. In 2018 werd het verkocht aan de farmareus Roche, die er 70 miljoen euro voor op tafel legde. Met de belofte van nog eens 585 miljoen euro als de therapie succesvol was. Dochez cashte ook hier. Samen met enkele andere managers had hij 16 procent in Tusk.

Dochez blijkt een meester te zijn in het aantrekken van kapitaal voor de biotech.

De andere aandeelhouders van Tusk waren Droia (75%) en ex-Omega Pharma-baas en apotheker Marc Coucke (9%). Ook bij het kersverse Vico is Droia, waar Dochez sinds eind 2018 partner is, een van de investeerders.

Dochez is ook mede-oprichter en ex-bestuurder van het Nederlandse biotechbedrijf Pharvaris. Dat haalde onlangs 66 miljoen dollar op voor de ontwikkeling van een pil tegen erfelijk angio-oedeem. Ook hier is er een link met ex-Prosensa-mensen.